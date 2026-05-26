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26 maggio 2026, Aggiornato alle 14,56
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Infrastrutture 26/05/2026

Elettrificazione banchine a Trieste: "Conclusi i lavori, cominciamo questa estate"

Lo ha annunciato Marco Consalvo, presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale, riferendosi in particolare alle navi da crociera


Gìà questa estate il porto di Trieste potrebbe avviare le operazioni di cold ironing. Lo ha assicurato Marco Consalvo, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e del Trieste Terminal Passeggeri. "L'operazione di elettrificazione delle banchine è finita – ha specificato all'Ansa Consalvo, riferendosi in particolare all'ormeggio delle navi da crociera –. Faremo il collaudo entro giugno, adesso stiamo aspettando un decreto del Mit per definire le modalità, quindi per identificare chi si occuperà di questa operazione. Intanto noi abbiamo completato tutto, ed entro giugno faremo il collaudo tecnico delle opere". Quanto ai tempi, il presidente dell' Authority ha auspicato che le prime navi possano allacciarsi alla rete "già il prossimo mese di luglio".

Tag: porti - trieste

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