|
adsp napoli 1
15 giugno 2026, Aggiornato alle 17,56
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Personaggi 15/06/2026

È scomparso Daniele Rossi, ex presidente di Assoporti

Ha guidato per otto anni l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale

Daniele Rossi

Dopo una lunga malattia, è deceduto Daniele Rossi, ex presidente di Assoporti dal 2019 al 2021 nonché figura di riferimento per il sistema portuale italiano e per l'intera comunità marittima. Rossi è stato anche alla guida dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale dal 2016 al 2024 per poi proseguire come commissario fino all'insediamento del suo successore, lasciando un segno profondo nello sviluppo del porto di Ravenna. 

Il presidente di Assoporti, Roberto Petri, e tutta la struttura dell'associazione, "si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui, ricordandone le qualità umane e l'impegno costante al servizio del settore marittimo-portuale". Un cordoglio a cui si associa tutta la comunità portuale nazionale. 
 

Tag: lutto

Articoli correlati

Commessa Vard per un peschereccio di ultima generazione

Logistica e automotive, Mark Hindley nuovo presidente di ECG

Palermo-Catania-Messina, proseguono i lavori della rete ferroviaria

Palermo, un nuovo presidio sanitario presso il Cruise Terninal

Portualità, la governance del bene comune: a Napoli il confronto promosso da Filt Cgil

Riqualificato a Palermo il Foro Italico

MSC, Merlo direttore generale di CTL Maritime Italia

Chen Lichtenstein nominato presidente e amministratore delegato di ZIM

Nuovo piano dei porti per l'Alto Tirreno