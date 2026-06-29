|
adsp napoli 1
29 giugno 2026, Aggiornato alle 17,04
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 29/06/2026

E-commerce nell'era dell'intelligenza artificiale. Il report DHL

Dallo studio dell'azienda internazionale di spedizioni emerge il crescente peso dell'IA nelle scelte dei consumatori


Quasi un terzo dei consumatori (29%) è disposto, entro cinque anni, a lasciare che sia l'intelligenza artificiale a prendere le decisioni di acquisto al proprio posto. Il dato emerge dal DHL E-Commerce Trends Report 2026. Lo studio, basato sui risultati di un sondaggio condotto su 29.000 acquirenti online e 5.800 aziende di e-commerce in 29 Paesi, evidenzia i principali cambiamenti a cui i retailer devono prepararsi nei prossimi anni e il modo migliore per rispondere al mutevole panorama dell'e-commerce. Secondo il report, l'intelligenza artificiale potrebbe presto decidere cosa acquistiamo, la sostenibilità è passata dall'essere un optional a un requisito imprescindibile e lo shopping second hand sta rapidamente diventando una pratica diffusa.

- DHL E-Commerce Trends Report 2026

Il mercato globale dell'e-commerce, spiega DHL, sta vivendo rapidi cambiamenti comportamentali, che stanno ampliando il divario tra le aspettative dei consumatori moderni e ciò che le aziende online sono in grado di offrire. L'intelligenza artificiale sta trasformando le abitudini degli acquirenti e accelerando l'innovazione in tutto l'ecosistema dell'e-commerce. In questo modo, sta iniziando a rivoluzionare i modelli tradizionali e potrebbe persino portare alla scomparsa dei negozi virtuali. Per conquistare la fedeltà dei consumatori in questo panorama in evoluzione, è necessario andare oltre la velocità delle transazioni e puntare sulla fiducia nel processo di pagamento, sulla varietà delle opzioni di pagamento e sulla comodità delle consegne personalizzate. 
 

Tag: spedizionieri

Articoli correlati

Federagenti, appuntamento a Civitavecchia. Pessina: "La nostra assemblea per sentire la voce del mercato"

Logistica veicoli: Cosulich, Arcese e Xca lanciano GTA

Batterie al litio, Maersk avvia negli Stati Uniti il trasporto stradale

Hupac raddoppia le rotazioni tra Anversa e Busto Arsizio via Francia

Autostrade del Mare, contributo ridotto di quasi l'80%

Trasportounito conferma presidente e segretario generale

Tassa e-commerce, De Ruvo (Confetra): "Rinvio non risolutivo. Serve annullamento definitivo"

Civitavecchia accoglierà l'assemblea pubblica di Federagenti

Gnl e BioGnl, crescono i consumi: report Assogasliquidi-Federchimica