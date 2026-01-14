È arrivata l'Happy Summer di Grimaldi Lines

Con Grimaldi Lines è già tempo di mettere da parte il freddo dell'inverno per pensare ai colori della primavera e al caldo sole estivo. La compagnia di navigazione ha infatti lanciato la promozione speciale per le prossime vacanze, che consente di prenotare il tanto desiderato viaggio via mare verso le più belle destinazioni del Mar Mediterraneo, con anticipo e ad un prezzo conveniente.

Grazie ai nuovi Advanced Booking e Advanced Booking Grecia, quella del 2026 sarà un'indimenticabile Happy Summer! Le offerte prevedono infatti il 20% di sconto - diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi - per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2026, su partenze selezionate tra il 1°giugno e il 30 settembre 2026. Lo sconto si applica sull'intero biglietto per linee selezionate da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e, solo per la Grecia, su tutte le linee, ma escluso il supplemento cabina.

Lo sconto è cumulabile con tutte le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e residenti in Sardegna e in Sicilia. Tutti i dettagli delle due promozioni sono disponibili online.

Prenotare con anticipo usufruendo dell'Advanced Booking 2026 e Advanced Booking Grecia 2026, è il modo migliore per pianificare le vacanze, raggiungendo le destinazioni bagnate dall'immensa distesa del Mediterraneo, tra un panorama mozzafiato, un tuffo in piscina, una cena raffinata proposta dal ristorante di bordo. Un'indimenticabile esperienza di navigazione, da vivere insieme alla famiglia o in gruppo con gli amici, godendosi tutti i servizi offerti dalle moderne e accoglienti navi della flotta Grimaldi Lines.

Inoltre, sono già disponibili sul sito di Grimaldi Lines Tour Operator pacchetti completi nave + soggiorno ed eventi a bordo, organizzati in occasione della Pasqua e dei ponti di primavera, nonché diverse proposte di vacanze mediterranee in hotel, appartamenti e villaggi per un'estate indimenticabile.