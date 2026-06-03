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03 giugno 2026, Aggiornato alle 08,44
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Armatori 03/06/2026

Due nuove navi GNV operative sulle linee marocchine

"GNV Aurora", battezzata proprio a Tangeri, e "GNV Virgo" sono alimentate a Gas Naturale Liquefatto

"GNV Aurora"

GNV (compagnia di traghetti parte del Gruppo MSC) rafforza il proprio impegno strategico sul Marocco destinando al Paese le due navi più nuove e tecnologicamente avanzate della propria flotta, GNV Aurora, battezzata nel weekend proprio a Tangeri, e GNV Virgo. Entrambe sono alimentate a Gas Naturale Liquefatto (Gnl) e promuovono l'adozione di combustibili di transizione come il bio-Gnl e il Gnl sintetico. La scelta conferma il ruolo sempre più rilevante del mercato nordafricano all'interno del network GNV.

GNV Aurora e GNV Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l'intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di Gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni. Con questo dispiegamento della flotta, GNV si prepara alla stagione estiva 2026 e a supportare i flussi passeggeri legati all'operazione Marhaba, che ogni anno, tra giugno e metà settembre, coinvolge oltre tre milioni di cittadini marocchini residenti in Europa nei viaggi da e verso il Paese d'origine.
 

Tag: gnv

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