|
adsp napoli 1
06 febbraio 2026, Aggiornato alle 18,43
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Logistica 06/02/2026

Distribuzione veicoli, BYD e Automar inaugurano una partnership logistica a Gioia Tauro

La scelta consentirà di ottimizzazione i flussi logistici grazie alla posizione strategica dello scalo calabrese e alla possibilità di gestire ingenti volumi


La multinazionale high-tech BYD ha annunciato l'avvio operativo di una nuova fase della propria organizzazione logistica in Italia, con Gioia Tauro come hub strategico per la gestione e la distribuzione dei veicoli nella parte del centro sud del territorio nazionale, grazie alla collaborazione con Automar S.p.A., operatore specializzato nella logistica automotive. Il modello operativo prevede una gestione integrata che combina trasporto marittimo, collegamenti ferroviari e distribuzione su gomma.

Automar svolge le attività a Gioia Tauro attraverso una piattaforma dedicata alla logistica automotive e alla gestione dei veicoli in linea con gli standard richiesti da BYD. Questa scelta risponde a una logica di ottimizzazione dei flussi logistici, grazie alla posizione strategica dello scalo e alla possibilità di gestire ingenti volumi, garantendo al tempo stesso velocità, flessibilità e continuità operativa.

Il country manager BYD e DENZA Italia, Alessandro Grosso, spiega che "la crescita che stiamo registrando richiede una supply chain solida e capillare. Questa partnership è un tassello importante per migliorare il servizio alla nostra rete e la distribuzione. La collaborazione con Automar ci consente di contare su competenze specifiche nella gestione dei veicoli".

Costantino Baldissara, presidente di Automar, esprime "gratitudine a BYD per aver scelto Gioia Tauro e Automar come hub logistico per la distribuzione dei propri veicoli. Collaborare con un brand vincente e in forte crescita come BYD conferma il valore del lavoro svolto e il ruolo strategico del nostro terminal".

Il terminal Automar, che continua il proprio piano di sviluppo in coordinamento con l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, è dotato di ampie aree dedicate, infrastrutture specializzate e collegamenti ferroviari interni direttamente connessi al piazzale operativo, con una capacità potenziale fino a 700 treni/anno, che consentono una gestione efficiente e tempestiva dei volumi e garantiscono una distribuzione intermodale capillare verso i principali mercati nazionali.

Parallelamente, l'Autorità di Sistema Portuale sta proseguendo il proprio programma di investimenti infrastrutturali, ambientali e di sviluppo dell'intermodalità e della logistica, diretti a garantire massima competitività al porto e a fare di Gioia Tauro un hub intermodale di riferimento, strategico per i traffici industriali e automotive nel Mediterraneo.

Ha manifestato la propria soddisfazione il presidente dell'AdSP, Paolo Piacenza, che ha dichiarato: "La collaborazione tra un operatore globale come BYD e una realtà industriale come Automar conferma l'attrattività del porto di Gioia Tauro per investimenti logistici avanzati. Stiamo trasformando lo scalo in una piattaforma integrata capace di generare valore per il territorio e per le principali filiere industriali internazionali, con particolare attenzione alla mobilità elettrica e alla sostenibilità ambientale".
 

Tag: porti - gioia tauro

Articoli correlati

Tassa da 2 euro sui pacchi: il governo cerca di guadagnare tempo

Fincantieri imposta a Marghera "Oceania Sonata"

Mobilità sostenibile, Alstom inaugura un nuovo hub a Napoli

Underwater, Fincantieri si accorda con WSense

A Livorno avviata la gara per servizio raccolta dei rifiuti in porto

Confindustria Nautica presenta a Napoli il Portale Fornitori dell'America's Cup

Trenitalia, un miliardo di euro per 108 convogli regionali consegnati nel 2025

Panama, torna a cresce il traffico marittimo nel canale

Servizi portuali: Ue avvia procedure di infrazione per Spagna, Francia e Italia