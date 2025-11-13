|
Disciplina delle operazioni di carico e scarico, a Cercola il focus della FAI

Nel corso della riunione saranno chiariti anche i modelli di supporto contrattuale in ambito portuale


La FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani, organizza giovedì 20 Novembre, alle ore 18, presso la sede FAI di Cercola (Napoli) in Viale dei Platani 28, una riunione per analizzare la disciplina sull'indennizzo per i tempi di attesa sulle operazioni di carico e scarico e sui modelli di supporto contrattuale in ambito portuale. Interverrà il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo.

La nuova norma (art. 4 del d.l. 21/5/2025, n. 73) che disciplina i tempi di carico e scarico delle merci è stata recentemente chiarita e precisata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, con una circolare, ha risposto alle segnalazioni relative a una serie di criticità interpretative pervenute da parte degli operatori del settore.
 

