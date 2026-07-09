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Armatori - Cultura 09/07/2026

Diritto della navigazione, il nuovo Master all'Università di Salerno

Il corso di alta formazione è istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'ateneo campano


L'Università degli Studi di Salerno amplia la propria offerta di alta formazione con l'attivazione della prima edizione del Master universitario di II livello in "Diritto della Navigazione, dei Trasporti e Doganale", istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e diretto dal prof. Mauro Menicucci. Il percorso formativo nasce con l'obiettivo di rispondere alla crescente domanda di competenze altamente specialistiche in un settore strategico per lo sviluppo economico nazionale e internazionale. La presentazione delle domande deve essere effettuata entro il 13 ottobre. 

La trasformazione dei sistemi della mobilità, l'espansione della logistica integrata, l'evoluzione della disciplina doganale e il continuo aggiornamento della normativa europea e internazionale – ricorda la Federazione del Mare – rendono sempre più necessaria la formazione di professionisti capaci di affrontare le sfide giuridiche connesse ai trasporti marittimi, aerei e terrestri. Il Master si inserisce in un contesto territoriale di particolare rilevanza. 

La Campania rappresenta infatti uno dei principali hub logistici del Mediterraneo, grazie alla presenza dei porti di Salerno e Napoli, degli aeroporti internazionali e di un tessuto produttivo fortemente orientato all'import-export, alla cantieristica navale, al turismo e alla nautica da diporto. In questo scenario assumono crescente importanza anche le tematiche connesse alla Zona Economica Speciale (ZES), alla sostenibilità delle infrastrutture, alla sicurezza della navigazione e alla gestione dei traffici commerciali.
 

Tag: formazione

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