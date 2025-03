Diportismo commerciale ad Arbatax: pubblicato il bando di gara per la concessione di due lotti

Nel porto sardo di Arbatax ci saranno nuovi e più ordinati spazi per la nautica da diporto commerciale e per i relativi servizi all'utenza. È di ieri la pubblicazione, sulla piattaforma telematica dell'AdSP, del bando di gara per l'affidamento, in concessione demaniale marittima, di due lotti - uno nel molo di Levante, l'altro nella ex Darsena cantieristica dello scalo ogliastrino – per la realizzazione e la gestione di due punti d'ormeggio per la sosta di unità da diporto utilizzate a scopi commerciali (locazione e noleggio professionali dinamici).

In dettaglio, per quanto riguarda il primo lotto, si tratta di uno specchio acqueo di 7.160 metri quadri, già dotato di un sistema di ormeggio con pontile galleggiante, corpi morti e catenaria realizzato lo scorso anno dall'AdSP per garantire il regolare svolgimento della stagione turistica per le società di noleggio mezzi nautici. A questo va aggiunta un'ulteriore area scoperta di ulteriori 30 metri quadri. Relativamente al secondo lotto della ex Darsena Cantieristica, i beni demaniali oggetto di bando sono uno specchio acqueo di 1.405 metri quadri (in questo caso non sono presenti pontili galleggianti, corpi morti e catenaria) più un'area scoperta di altri 30 metri quadri. Sei, in tutto, gli anni stabiliti per il possesso del titolo concessorio per ciascun lotto.

Differenti, invece gli importi del canone a base d'asta sui quali effettuare l'offerta a rialzo: circa 9 mila 230 euro annui per il Molo di Levante, poco più di 3 mila e 200 per la ex Darsena Cantieristica. Sempre per il primo lotto, inoltre, il concessionario, oltre al canone offerto in sede di gara dovrà corrispondere la rata annuale (non soggetta a rialzo) del piano di ammortamento della spesa, sostenuta dall'AdSP, per la recente realizzazione dell'ormeggio temporaneo utilizzabile anche nell'ambito delle attività previste dalla nuova concessione.

Tra i numerosi requisiti richiesti, oltre alla capacità economica e finanziaria che dovrà essere almeno pari al doppio del valore delle concessioni, anche quella tecnico professionale relativa alla disponibilità, al momento della presentazione dell'offerta, di un numero di mezzi nautici pari ad almeno all'80% dei posti barca disponibili nei lotti: 53 mezzi nautici, su 66 posti barca totali, per il Molo di Levante e 32 mezzi nautici, su 40, per la ex Darsena Cantieristica.

Altro punto fermo del bando, la possibilità di concorrere per entrambi i 2 lotti e, nel caso in cui un partecipante risulti in posizione utile in entrambe le graduatorie, verrà invitato dalla commissione di gara ad una sola scelta. Tutte le offerte dovranno pervenire all'ente entro e non oltre le 12 del 14 aprile prossimo.

"Il bando pubblicato oggi ci consente di portare a termine, nella massima trasparenza ed imparzialità, il lungo e faticoso percorso di creazione di spazi idonei ed ordinati per il comparto dei noleggi e dei charter nautici nello scalo di Arbatax – spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna – Obiettivo dell'ente è quello di garantire un avvio di stagione turistica favorevole per gli operatori e di potenziare ulteriormente l'offerta, rendendo così ancora più appetibile il porto ogliastrino per un mercato in costante espansione".