Infrastrutture 12/12/2025

Diga foranea Genova, ok al piano per conferire i sedimenti di dragaggio della Spezia

Le operazioni di scavo nel porto spezzino saranno effettuate nel corso del 2026


Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano, ha approvato, con proprio decreto, il Piano per il conferimento presso la nuova diga foranea di Genova dei sedimenti di dragaggio del porto della Spezia. In questa prima versione, suscettibile di aggiornamenti come previsto dalla normativa di riferimento, il Piano riguarda il trasferimento di 282.000 mc provenienti dal dragaggio del terzo bacino del porto mercantile, da effettuare nel corso del 2026 con la finalità di approfondire i fondali e renderli agibili, ai fini della navigazione, alle navi portacontainer dirette all'ampliato terminal Ravano.

L'approvazione del Piano fa seguito alla sottoscrizione, il 18 agosto 2025, dell'accordo fra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e quella del Mar Ligure Orientale per il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio nei porti della Spezia e di Marina di Carrara, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 17 ottobre 2024 n. 153.

Come previsto dalla norma citata, il piano di conferimento completo di tutti gli allegati, fra cui il piano di monitoraggio ambientale delle attività da svolgere sia nel porto della Spezia che presso la costruenda diga di Genova, sarà adesso inviato alla Regione Liguria, all'Arpal e alla ASL, che devono esprimere il parere vincolante di competenza. Infine, il documento sarà approvato dal commissario straordinario mediante specifico decreto che costituirà il titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento. 
 

Tag: porti - genova - la spezia

