|
adsp napoli 1
30 aprile 2026, Aggiornato alle 08,53
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Politiche marittime 30/04/2026

Diga foranea di Genova: ok a nuove risorse e proroga commissario

Il provvedimento annunciato in una nota dal viceministro al Mit Edoardo Rixi


"Passo decisivo per il completamento della nuova Diga foranea di Genova, infrastruttura strategica per il sistema portuale nazionale e la competitività del Paese, con l'approvazione dell'emendamento alla conversione del Dl Commissari".  Ad annunciare il nuovo provvedimento è il  viceministro al Mit Edoardo Rixi.

"Il provvedimento - spiega in una nota Rixi - dispone la proroga delle attività commissariali fino al 31 agosto 2027, garantendo continuità operativa e coordinamento degli interventi, e introduce un rafforzamento finanziario con 63 milioni di euro per il 2027 e 100 milioni per il 2028. Le risorse saranno destinate al consolidamento dei fondali e agli adeguamenti progettuali necessari alla luce delle più recenti evidenze geotecniche. L'intervento consente di affrontare condizioni dei fondali più complesse rispetto alle previsioni iniziali e di assicurare la realizzazione della Fase A nel rispetto degli standard di sicurezza e affidabilità, mantenendo il cronoprogramma aggiornato".

Tag: porti - genova

Articoli correlati

Valorizzazione della Risorsa Mare: Ddl approvato anche alla Camera

Fincantieri costruirà navi militari per l'Albania

Tirreno Settentrionale, Pierpaolo Danieli nominato segretario generale dell'AdSP

Salerno Container Terminal, la movimentazione continua a crescere anche nel 2026

PNRR e formazione: l'Authority della Sicilia occidentale apre agli enti con contratti privatistici

La riforma dei porti è finanziariamente sostenibile

Concluso "Sottocosta", il salone nautico del Medio Adriatico

Tappa a Bari per l'assemblea itinerante di Assoporti

Accoglienza viaggiatori ad Ancona: appalto integrato da 7,3 milioni per un fabbricato nel porto