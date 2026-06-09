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Armatori 09/06/2026

d'Amico vende la nave più vecchia della sua flotta

A seguito di questa transazione, le unità attualmente operative per DIS sono interamente "eco"


La d'Amico International Shipping, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d'Amico Tankers ha firmato un accordo per la vendita della MT High Tide, una ‘MR' di portata lorda pari a 51.768 tonnellate, costruita nel 2012 presso Hyundai Mipo (Corea del Sud), per un importo totale pari a 28,5 milioni di dollari, e con consegna agli acquirenti, prevista entro novembre 2026.

Grazie a questo accordo, d'Amico Tankers cederà la nave più vecchia e l'ultima nave non-eco ancora presente nella propria flotta, generando circa 28 milioni di liquidità al momento della consegna, al netto delle commissioni. Ad oggi, la flotta DIS comprende 28 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 26 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un'età media pari a circa 9,8 anni. A seguito di questa transazione, la flotta di DIS sarà interamente "eco".

Tag: petroliere

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