d'Amico ordina in Cina due navi cisterna ‘Medium Range 2'

La flotta DIS è composta attualmente di 29 unità a doppio scafo


d'Amico International Shipping (DIS), società armatoriale specializzata nel mercato delle navi cisterna, comunica che la propria controllata operativa d'Amico Tankers ha firmato un contratto di costruzione con il cantiere cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. per l'acquisto di due nuove navi cisterna ‘Medium Range 2' (MR2 - 50.000 tonnellate di portata lorda) al prezzo di 45,4 milioni di dollari ciascuna. 

È previsto che queste due nuove navi vengano consegnate a d'Amico Tankers rispettivamente nei mesi di marzo e giugno 2029. d'Amico Tankers dispone inoltre di un'opzione, esercitabile entro due mesi dalla firma del contratto di costruzione, per ordinare due ulteriori navi della stessa tipologia.

Ad oggi, la flotta DIS comprende 29 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un'età media pari a 9,6 anni.
 

