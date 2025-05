Dalle "Sorgenti" ai podcast, gli eventi del Borgo Antico di Stabia

Comitato Borgo Antico di Stabia in fermento, per eventi ed iniziative per la promozione del territorio. Prossimi appuntamenti? Si partirà il 7 e 8 giugno con la mostra "Sorgenti", allestita al Circolo Nautico Stabia, grazie alla sinergia con l'Archivio Giuseppe Plaitano, la società By Tourist, Assodiporto, Tavole da Palcoscenico Academy e l'artista stabiese Vincenzo Santaniello. Sarà un'esposizione di cimeli, fotografie e documenti storici dedicati alle Acque Stabiane. Un evento che si avvale della partnership della condotta Slow Food Penisola Sorrentina /Capri, Ascom, Stabia Main Port, e MediaNews24. Nell'ambito della mostra ci sarà uno spazio dedicato alle opere dell'artista stabiese Vincenzo Santaniello, completamente dedicate all'acqua e alle sorgenti stabiesi. Orari: dalle 10:00 alle 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

"L'acqua come materia primaria per l'umanità e per i nostri mari sono argomenti che ci toccano molto da vicino come associazione - illustra Pierluigi D'Apuzzo, delegato Slow Food condotta penisola sorrentina e Capri, che comprende anche la città di Castellammare di Stabia - le sorgenti stabiesi hanno inoltre un legame particolare in città con il tema dei biscotti, due elementi da sempre rappresentativi dell'identità stabiese. Ecco perchè abbiamo deciso di aderire all'evento non solo dal punto di vista morale, ma anche per avviare la raccolta firme per la costituzione della Comunità del Cibo, dedicata ai biscotti di Castellammare. Progetto su cui stiamo lavorando con storici produttori della città e a cui sono invitati a partecipare tutti i panifici e biscottifici della città".

Ma "Sorgenti" non sarà l'unico tormentone del Comitato Borgo Antico di Stabia, che per giugno ha messo in campo altre novità! In primo luogo l'avvio del Podcast "Parlame e' te". Protagonisti? Volti e storie del centro storico stabiese, con un tuffo nel passato, tra aneddoti di vita quotidiana, miti e leggende.

"Per chi vuole partecipare e raccontare la propria storia può scriverci e sarà un piacere ascoltare quanti hanno nel cuore ricordi del centro storico stabiese - commenta Francesco Napolitano, Presidente del Comitato Borgo Antico di Stabia - a curare il progetto sono Emilio Maggio e Iolanda Salvato. Insieme stanno curando le varie interviste. Intanto con Luisa Del Sorbo della By Tourist, in piena sinergia con gli associati al Comitato, abbiamo creato vari appuntamenti culturali e conviviali, alla riscoperta del nostro meraviglioso territorio".

Tra gli eventi in calendario, la kermesse del 28 giugno "Caccia al Borgo", una vera caccia al tesoro con punto di partenza piazza Cristoforo Colombo, alias Piazza Orologio, nei pressi dello Stabia Main Port, approdo unico nel Mediterraneo per ormeggiare mega e gigayacht. "La caccia al tesoro vedrà tante squadre di 5 persone in giro per il centro antico alla ricerca di indizi - illustra Napolitano - che porteranno a tre premi finali, con buoni acquisto e tour del gusto nel Golfo di Napoli".

Come partecipare? Si può inviare un'email a info@borgoanticodistabia.it comunicando i nomi della propria squadra. Il team del Comitato risponderà con modulo di iscrizione e regolamento. "L'obiettivo è riscoprire tra storia, informazione e divertimento il borgo antico di Stabia - conclude Napolitano - dal mare alle strade più interne; dai sapori al mondo dell'arte".