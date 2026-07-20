|
adsp napoli 1
20 luglio 2026, Aggiornato alle 12,35
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 20/07/2026

Cyber security, al via i corsi Assiterminal

Il percorso formativo è destinato a porti, terminal, compagnie di navigazione e personale marittimo

(Ph: MeteoWeb)

Assiterminal ha ottenuto l'autorizzazione dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto e dall'Organo Centrale di Sicurezza, Autorità NIS – Settore trasporti, per i corsi di formazione ai sensi della Circolare SG 177/2025 "Maritime Cyber Risk". Grazie alla partnership con Randstad Digital il calendario dei percorsi formativi è già online.

"L'idea è nata dalla necessità del cluster marittimo portuale di avere un prodotto formativo - afferma il presidente Tomaso Cognolato - espressamente riconosciuto dall'Amministrazione, che potesse fornire alle funzioni aziendali che si occupano di security un adeguato supporto in ambito Cyber security per aumentare la compliance dei terminal, dei porti, delle navi e delle compagnie di navigazione".

"Assiterminal" ha dichiarato il direttore Alessandro Ferrari "grazie al supporto di alcuni professionisti di aziende associate e alla costante interlocuzione con il Comando Generale e il ministero ha ottenuto questo importante riconoscimento con l'obiettivo di mettere a disposizione di tutto il cluster uno strumento formativo uniforme, a garanzia dei modelli organizzativi per l'implementazione di una corretta digitalizzazione del settore. La partnership con un primario protagonista del mondo della formazione quale Randstad agevolerà sicuramente la fruibilità di questo strumento".

Il modello di corso è stato quindi pensato per tutte le figure previste dalla Circ. 177/2025 che debbano avere una formazione obbligatoria secondo quanto richiamato dalla stessa Circolare. Sono previsti 2 percorsi distinti:

Percorso 1 / portfacility & terminal - a chi è rivolto:
• CyPFSO: Cyber Port Facility Security Officer • PFSO: Port Facility Security Officer • AdSP/Ente Gestore: Aut. di Sistema Portuale • Terminalisti, imprese e operatori portuali • Personale IT/OT: Responsabili sistemi critici CBS • Security Manager

Percorso 2 / #navi nazionali & company ISM - a chi è rivolto:
CyCO: Cyber Company Officer (a terra) • CySO: Cyber Security Officer (a bordo) • CSO/DPA: Designated Person Ashore • Comandante • Uff. bordo/OT: Ufficiali e Tecnici OT • Personale Company IT: Personale uffici tecnici

A breve saranno disponibili anche corsi di formazione per il personale con compiti di security e per la familiarizzazione di tutto il personale, di terminal e navi.
 

Tag: formazione

Articoli correlati

Porti d'Italia, Assiterminal: "Quale governance per rafforzare il sistema portuale?"

Automotive, nasce il corridoio ferroviario tra Livorno, Pontecagnano e Gioia Tauro

Riforma dei porti, Uiltrasporti: "No alla S.p.A., serve un ente pubblico"

Innovazione tecnologica, Fincantieri firma il protocollo

Automotive e portualità, una delegazione di Omoda & Jaecoo in visita ad Ancona

Ferrovie dello Stato, Gianpiero Strisciuglio nuovo amministratore delegato e direttore generale

Gioia Tauro lancia gara dragaggio del canale portuale

Lavoro, rappresentanza datoriale e contrattazione: accordo tra le principali associazioni

Mercosur e mercati asiatici: per Federlogistica l'agroalimentare italiano gioca la carta logistica