Cultura e turismo, nasce a Castellammare di Stabia il comitato Identità Stabiane

Nasce Identità Stabiane, un comitato di associazioni per promuovere aziende, eventi, cultura e tradizioni degli otto Comuni dell'Ager Stabiano: Agerola, Casola, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant'Antonio Abate e Santa Maria La Carità. Ecco i promotori: Associazione Antica Necropoli di Stabia, AssoDiporto, condotta Slow Food Penisola Sorrentina e Capri, Consorzio Produttori Penisola Sorrentina Dop, Fondazione Monti Lattari, Comitato Borgo Antico di Stabia e Cento per Stabia. Sono 7 le associazioni fondatrici che hanno scelto Luisa Del Sorbo, amministratrice della società By Tourist e manager dello Stabia Main Port, nel ruolo di presidente e coordinatrice.

"Un Comitato aperto, a cui possono iscriversi tutte le associazioni armate di certificazione antimafia, Durc e con un Curriculum, in cui si illustri l'operatività degli ultimi due anni - illustra Luisa Del Sorbo, presidente del comitato Identità Stabiane - Grande professionalità, etica e un forte legame con il nostro territorio di origine; sono queste le caratteristiche necessarie per far parte della squadra".

Obiettivo? Promuovere, indirizzare e far crescere le piccole aziende degli otto Comuni dell'Ager Stabiano, rilanciare eventi e produzioni storiche fortemente legate all'identità territoriale. Ci saranno gruppi di ricerca e consulenti, per recepire incentivi e sostegno economico per il settore commercio e per l'agricoltura. Ci saranno approfondimenti socio - culturali su eventi secolari, che rischiano di perdersi nel tempo. Si punterà a creare un calendario annuale di appuntamenti che presenti a livello internazionale gli otto comuni dell'Ager Stabiano, con una presenza costante e continuativa alle fiere internazionali del turismo e del gusto come un unico, esclusivo, pacchetto turistico.

"Ci attiveremo già dalle prossime settimane per degli incontri con le amministrazioni comunali e gli enti pubblici di riferimento, per richiedere il Patrocinio Morale e lavorare in sinergia, per lo sviluppo turistico e commerciale dell'area - illustra Mariella Verdolina, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari e tesoriera del comitato Identità Stabiane - Abbiamo già avuto alcuni incontri con l'assessore Annalisa Di Nuzzo del Comune stabiese, con delega all'identita' e marketing territoriale, che ringraziamo per consigli e suggerimenti forniti anche nel suo ruolo di antropologa culturale".

Naturalmente avranno un ruolo importantissimo argomenti come agricoltura, storia e archeologia; settori che saranno curati in prima linea da Raffaele La Mura, presidente del Consorzio Produttori Penisola Sorrentina Dop, Pierluigi D'Apuzzo, presidente della condotta Slow Food Penisola Sorrentina/ Capri e Stabia, Mimmo Sabatino, presidente dell'Antica Necropoli di Stabia, e Francesco Napolitano, presidente del Comitato del centro storico stabiese.

"La riscoperta dei borghi e la rievocazione storica di miti e leggende dell'Ager Stabiano ci permetteranno di riscoprire le nostre radici, anche attraverso storici locali e gruppi di ricerca - conclude Luisa Del Sorbo - il mare naturalmente avrà un ruolo da protagonista, non solo sotto il profilo dell'incoming attraverso la nautica da diporto e le compagnie marittime, ma anche dal punto di vista della tutela ambientale e un turismo eco - sostenibile".

