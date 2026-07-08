Crociere ultra-lusso, Fincantieri costruirà una nuova nave per Marc-Henry Cruise Holdings

Fincantieri ha annunciato di aver firmato un contratto con Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Joint Owner/Operator di Four Seasons Yachts, per la costruzione di una terza nave da crociera ultra-lusso, rafforzando ulteriormente la partnership di lunga data tra le due società e confermando la leadership di Fincantieri nel segmento dell'ospitalità di alta gamma. Il valore dell'accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come "grande" (per Fincantieri, un accordo "grande" nel comparto crocieristico rappresenta un accordo del valore compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro).

La consegna della nuova nave è prevista nel 2031. Si tratta della terza unità di una nuova classe di navi da crociera ultra-lusso progettate e costruite da Fincantieri presso il cantiere di Ancona. L'ordine conferma il successo di un programma pionieristico che sta ridefinendo il concetto di ospitalità in mare. Dopo il successo della consegna della Four Seasons I, la prima nave concepita secondo la visione Navis Sapiens di Fincantieri, avvenuta all'inizio di quest'anno e con una seconda unità in costruzione che entrerà in servizio all'inizio del 2028, questo nuovo ordine rafforza ulteriormente la collaborazione di lunga data tra Fincantieri e Marc-Henry Cruise Holdings LTD e riflette la crescente domanda di una nuova categoria di esperienze di viaggio di lusso altamente personalizzate.

La nuova nave manterrà lo stesso concept "all-suite" in stile residenziale che caratterizza la prima unità della classe. Con una lunghezza di 207 metri e una stazza lorda di circa 34.000 tonnellate, potrà ospitare suite progettate per massimizzare la connessione tra gli ospiti e l'oceano grazie ad ampie terrazze e spazi all'aperto.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha dichiarato che "questo nuovo ordine rappresenta un ulteriore passo significativo nello sviluppo della partnership con Marc-Henry Cruise Holdings LTD, divenuta un punto di riferimento per l'innovazione nell'ospitalità di lusso in mare. La decisione di ampliare la flotta con una terza nave riflette la solidità di una visione industriale di lungo periodo e conferma l'apprezzamento del mercato per un concept che ha saputo creare con successo un nuovo segmento che unisce ospitalità di lusso e cantieristica navale avanzata. Progettata e costruita nel nostro cantiere di Ancona, la nave rafforza ulteriormente il ruolo del sito come centro di eccellenza di Fincantieri per la costruzione di navi ultra-lusso, dove innovazione, maestria artigianale e competenze industriali si uniscono per offrire i più elevati standard di qualità e raffinatezza".