|
adsp napoli 1
21 gennaio 2026, Aggiornato alle 15,41
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 21/01/2026

Crociere, per Civitavecchia nuovo record di passeggeri nel 2025

Superati i 3,5 milioni di viaggiatori movimentati. Cresciuti anche gli scali delle navi rispetto all'anno precedente


Con oltre 3,5 milioni di passeggeri movimentati, nel 2025 il porto di Civitavecchia ha stabilito il proprio nuovo record di traffico delle crociere, registrando un incremento del 2,8% sul 2024, anno che a sua volta aveva già stabilito un primato. Il numero di scali di navi da crociera è salito a 862, con un incremento del 2,5% rispetto agli 841 scali del 2024.

"Per il 2026 - ha dichiarato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa - attendiamo ulteriori risultati molto importanti, anche tenendo conto che il completamento delle opere del PNC (il Piano Nazionale Complementare al Pnrr), dall'apertura dell'accesso sud del porto, fino al nuovo collegamento con l'antemurale e il suo prolungamento, cambieranno radicalmente il volto dello scalo e la funzionalità dei servizi e della mobilità legata proprio alle crociere, per le quali sono allo studio soluzioni che consentano di continuare a sostenerne la crescita, aumentando la capacità dello scalo di soddisfare tutte le richieste di attracco delle varie compagnie, a partire dal 2027-28".

Nel 2025 si è inoltre registrato un andamento positivo delle attività di carico merci e provviste di bordo, a supporto delle navi da crociera, e l'inaugurazione del nuovo terminal Donato Bramante, in grado di accogliere le grandi navi di ultima generazione, rafforzando ulteriormente il ruolo di Civitavecchia tra i principali porti crocieristici europei. 
 

Tag: porti - civitavecchia

Articoli correlati

Genova ponente: "Completata la viabilità all'80%"

Per l'Interporto di Padova nuovi collegamenti con Belgio e Germania

A Ravenna scelto il progetto per l'opera in mosaico destinata al terminal crociere di Porto Corsini

Gas naturale liquefatto, Eni annuncia il varo della Coral North Flng

Inaugurato in Egitto il Red Sea Container Terminal

In Libia Msc e Qatar espanderanno il terminal container di Misurata

Anversa, FS Logistix (attraverso HSL Belgium) gestirà le operazioni di manovra ferroviaria nel porto

Il 2025 dell'Adriatico Orientale: Trieste e Monfalcone superano i 64 milioni di tonnellate

Movimentazione container, Gioia Tauro si conferma primo porto italiano