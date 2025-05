Crociere, Clia annuncia il nuovo record di passeggeri: 34,6 milioni nel 2024

Il numero dei passeggeri unici nel mondo ha raggiunto nel 2024 quota 34,6 milioni, con la prospettiva di arrivare a 37,7 milioni nel 2025. Un record ottenuto grazie ad un'offerta sempre più variegata, a navi più moderne, a itinerari alternativi e trend innovativi. Secondo quanto riportato nel report "State of the Cruise Industry" pubblicato da Clia, l'associazione internazionale delle compagnie da crociera, il dinamismo del comparto si riflette nel ‘sentiment' dei passeggeri:oltre l'80% di chi è stato in crociera vuole tornare presto a bordo, il 66% di chi non è mai stato in crociera è pronto a farlo e, soprattutto, per circa un terzo dei passeggeri (31%) si tratta di una ‘prima volta', a dimostrazione delle potenzialità del settore.

Aumentano gli italiani in crociera, che passano dai 900 mila del 2019 a 1 milione e 150 mila nel 2024 (+28%). Per i nostri connazionali, l'età media è di 42 anni (in calo dai 43,2 del 2019) e la destinazione preferita il Mediterraneo (84%), seguita da Caraibi (5,4%) e Nord Europa (5,1%). L'Europa e il Mediterraneo restano centrali sia come mercato di provenienza dei crocieristi, cresciuto complessivamente del 2,8% nel 2024, sia come mercato di destinazione 2024. Questo dinamismo produce positive ricadute economiche. Il turismo crocieristico rappresenta meno del 2% dei flussi globali, ma genera 168,6 mld di dollari nel mondo, di cui 55 in Europa e 16 in Italia (dati 2023):

"Le crociere continuano ad essere uno dei settori più dinamici del turismo. La nostra capacità di attrarre nuovi clienti, di soddisfare gruppi multigenerazionali e di offrire un'ampia gamma di esperienze sottolinea la vitalità del comparto. Ci impegniamo per l'innovazione e la sostenibilità e per far sì che la crociera sia la scelta responsabile per i vacanzieri che vogliono vivere il mondo", dice Francesco Galietti, Direttore Clia Italia, "e lavoriamo costantemente con le destinazioni per innovare l'offerta, per una corretta pianificazione dei flussi, per adeguare le nostre proposte".

Nel Report realizzato da Clia emergono alcune evidenze che certificano i trend di un settore vivace.

- Nuovi crocieristi spingono la crescita del settore: per il 31% dei passeggeri saliti a bordo di una nave da crociera negli ultimi due anni è stata una "prima volta", segno dell'abilità del settore di attrarre nuovi clienti.

- Voglia di crociera: l'89% di chi è stato in crociera intende ripetere l'esperienza. Tra i più "entusiasti" i Millennial, attratti dalla possibilità di vacanza e dalla varietà di esperienze

- Viaggi multigenerazionali: le crociere offrono esperienze per persone di tutte le età. Un terzo dei crocieristi viaggia in gruppi composti da due o più generazioni, mentre il 28% da tre o più generazioni.

- Varietà di scelta: il turismo crocieristico soddisfa molti gusti preferenze e scelte di vacanza. Dalle avventure per famiglie ai viaggi culturali di alto livello, le compagnie si adattano costantemente alle esigenze e alle aspirazioni dei passeggeri in continua evoluzione.

- Turismo pianificato: i viaggi in crociera vengono generalmente prenotati con largo anticipo, mentre solitamente le compagnie pianificano gli itinerari con almeno due anni di anticipo. Un esempio di come i flussi crocieristici siano un fattore abilitante per la gestione dei flussi.

- Un'industria innovativa che investe per il futuro: il settore sta perseguendo una varietà di fonti di energia alternative sostenibili e sta investendo in tecnologie di propulsione con capacità di conversione adattabili per l'uso di combustibili a basse o zero emissioni nette una volta disponibili su larga scala. Oltre il 61% della flotta di Clia è equipaggiata per essere in grado di connettersi all'alimentazione da terra, una quota destinata a raggiungere il 72% entro il 2028.

- Ricadute locali. il 69% dei crocieristi sceglie di soggiornare almeno una notte in un hotel una notte prima o dopo il viaggio, e circa la metà torna autonomamente nelle destinazioni visitate durante le crociere, con evidenti vantaggi per le economie locali.