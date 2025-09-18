|
adsp napoli 1
18 settembre 2025, Aggiornato alle 15,25
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 18/09/2025

Crescita Pmi, in Campania accordo tra Confindustria, Piccola Industria e Banca Sella

Plafond di 100 milioni per accompagnare le aziende nei percorsi di digitalizzazione, innovazione e transizione sostenibile


Confindustria Campania, Piccola Industria Confindustria Campania e Banca Sella hanno siglato un accordo quadro finalizzato a rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese del territorio, accompagnandole nei percorsi di crescita, digitalizzazione, innovazione e transizione sostenibile.

Grazie all'intesa, Banca Sella metterà a disposizione un plafond di 100 milioni di euro dedicato alle imprese associate alle Territoriali federate a Confindustria Campania: tali risorse saranno destinate a finanziare progetti di investimento nell'ambito dei piani "Industria 4.0" e "Transizione 5.0", con particolare riferimento alle iniziative legate agli ESG, all'implementazione di soluzioni digitali avanzate e allo sviluppo di nuove tecnologie nei principali settori dell'economia regionale.

L'accordo consentirà, inoltre, alle imprese di accedere ai servizi di Sella Investment Banking, specializzata in operazioni di finanza straordinaria d'impresa, che fornisce consulenza nell'ambito dell'M&A advisory, raccolta di capitale (Private Equity, quotazioni in borsa), emissioni obbligazionarie (mini-bond), strutturazione del debito e acquisition finance.

Tag: economia

Articoli correlati

"Per decarbonizzare lo shipping collabori con altri settori industriali": il report di Accelleron

Lockton P.L. Ferrari annuncia l'ingresso di Salvatore Paternò, nuovo chief operating officer

Milano Centrale, open day al Deposito Rotabili Storici

A Marghera attivo il primo binario cargo da 740 metri

Intelligenza Artificiale, quale impatto nella catena logistica. A Napoli il focus di Accsea

Carico e scarico dei veicoli, dalla Fai il punto della situazione

PSA Genova Pra' potenzia le risorse umane

In Corea RINA approva il design della nave per trasporto di Co2; a Gnl e H2-ready di Komac

Uniport e Assiterminal contro l'imposta regionale dei porti della Campania