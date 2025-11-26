|
Cresce il mercato europeo dell'auto. Frena solo l'Italia

Tra i cinque Major Market, si distingue la Spagna con un più 15,9% nel mese di ottobre

(Ph: Oxyzo)

Il mercato europeo delle auto prosegue il suo trend positivo registrando a ottobre una crescita del 4,9% con 1.091.904 immatricolazioni rispetto alle 1.041.389 unità dello stesso mese del 2024. Nel periodo gennaio-ottobre il mercato europeo totalizza 11.020.514 immatricolazioni: un incremento dell'1,9% rispetto alle 10.818.539 dei primi dieci mesi del 2024. Tuttavia, avverte Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) il confronto con il 2019 evidenzia ancora un divario significativo: -10,1% in ottobre e -17,3% nei 10 mesi.

Esaminando l'andamento dei principali mercati, spiega Unrae, emerge una situazione differenziata tra i 5 Major Market. La Spagna si distingue per la performance più brillante, con un +15,9% a ottobre e +14,9% nel cumulato. La Germania registra un +7,8% nel mese, ma il progresso nei dieci mesi si limita allo 0,5%. Segue la Francia con una crescita del 2,9% nel mese, ma in contrazione del 5,4% nei dieci mesi. In attivo anche il Regno Unito, che mostra un +0,5% a ottobre, ma un +3,9% nel cumulato annuale. L'Italia, che conferma la sua quarta posizione sia nel mese che nel cumulato, rappresenta l'unica nota negativa tra i principali mercati, registrando una flessione dello 0,5% a ottobre e del 2,6% nei 10 mesi.

