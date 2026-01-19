|
CourtMed, via al concorso per cortometraggi mediterranei

Al premio sono ammesse tutte le produzioni audiovisive a prescindere dalle tecniche usate di una durata non superiore ai 15 minuti


Parte la terza edizione di CourtMed, il concorso per cortometraggi mediterranei organizzato dal Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle (Cmca). Aperto a studenti di università, scuole di cinema e scuole di giornalismo nonché a giovani cineasti da poco laureati, il concorso intende promuovere il lavoro e la visione di giovani cineasti mediterranei dando loro l'opportunità di condividere le loro creazioni a livello mondiale.

I cortometraggi proposti dovranno trattare argomenti legati alle questioni, la cultura, il patrimonio, la storia, la società e la vita di uomini e donne nei Paesi mediterranei. Sono ammesse tutte le produzioni audiovisive a prescindere dalle tecniche usate di una durata non superiore ai 15 minuti e realizzate dopo gennaio 2025. La scadenza per l'invio delle opere è il 31 marzo 2026.

Numerosi i premi in palio per i vincitori, tra cui la diffusione dei loro cortometraggi da parte dei partner del Cmca: France 3 PACA and France 3 Corse Via Stella. Ci sarà anche una proiezione pubblica dei corti vincitori a Marsiglia. 
 

