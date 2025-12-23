|
adsp napoli 1
23 dicembre 2025, Aggiornato alle 08,26
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 23/12/2025

Costo del lavoro, Confetra: "Le nuove tabelle ministeriali garantiscono trasparenza"

Provvedimento che riguarda il personale del settore logistica, trasporto e spedizione sulla base del Ccnl rinnovato il 6 dicembre 2024

(Ph: Tuttogare.it)

E' stato pubblicato il decreto del ministero del Lavoro contenente le tabelle del costo medio orario del lavoro del personale del settore logistica, trasporto e spedizione elaborate sulla base del Ccnl di settore rinnovato il 6 dicembre 2024. 

"L'elaborazione di queste tabelle è stata fortemente voluta dalla Confetra – dichiara il presidente Carlo De Ruvo - poiché, sebbene normativamente riferita agli appalti pubblici, i valori indicati nelle stesse tabelle costituiranno inevitabilmente un punto di riferimento anche per gli appalti privati ai fini della correttezza degli stessi.

"Tale iniziativa – continua De Ruvo - si inserisce nel solco del rinnovo dello stesso contratto collettivo, che già all'articolo 42 prevede una corposa regolamentazione sugli appalti tra cui in particolare il divieto di subappalto e l'obbligo di applicazione da parte delle imprese appaltatrici del contratto logistica, trasporto e spedizione. A tali modifiche, sempre su impulso della Confetra, hanno fatto seguito le linee guida e il modello contrattuale degli appalti di logistica e magazzinaggio elaborati dal Prof. Ichino. Siamo convinti – continua De Ruvo – che la somma dei tre interventi (modifiche al Ccnl, modello contrattuale e tabelle ministeriali) contribuirà a rafforzare la trasparenza e la regolarità degli appalti".

"Con il decreto in questione si conferma una volta per tutte l'assoluta rilevanza del Ccnl logistica, trasporto e spedizione quale contratto leader nel settore rispetto ad altri contratti applicati", conclude De Ruvo.

Tag: Confetra

Articoli correlati

Salerno Container Terminal taglia il traguardo dei 400 mila TEU

Dirigenti autotrasporto e logistica, Confetra sottoscrive il Ccnl con Manageritalia

Propulsione eolica, Clippership completa il progetto della sua prima nave a emissioni zero

L'assemblea privata di Confitarma delinea le priorità per il 2026

Autotrasporto, stanziati 590 milioni per il rinnovo del parco veicolare

Fincantieri, approvato il Piano Industriale 2026-2030

Trasporti eccezionali, CEVA Logistics acquisisce il gruppo Fagioli

Rebranding per le attività del gruppo Messina

Contributo da 2 euro sui pacchi, De Ruvo (Confetra): "Rischio boomerang per economia e consumi"