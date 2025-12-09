|
09 dicembre 2025
Armatori 09/12/2025

Cosco ordina in Cina 87 navi di varia tipologia

L'accordo firmato a Shanghai ha un valore di oltre sette miliardi di dollari


Ottantasette navi di varia tipologia saranno realizzate dagli stabilimenti appartenenti alla China State Shipbuilding Corporation (Cssc) per la connazionale Cosco Shipping Corporation Ltd. L'accordo, sottoscritto a Shanghai, ha un valore contrattuale di circa 50 miliardi di renminbi (7,1 miliardi di dollari). Importo che costituisce un nuovo record nella storia dell'industria cantieristica navale cinese e si inquadra nel 15° piano quinquennale 2026-2030, il quale prevede di fare della Cina una potenza marittima mondiale, con la profonda integrazione di tecnologie verdi e a basse emissioni di carbonio e dell'intelligenza artificiale.

Le nuove navi, riferisce Cosco, contribuiranno a ottimizzare la struttura della flotta e a rafforzare le economie di scala nei traffici internazionali. Il più grande armatore cinese, attualmente può contare su 943 navi operative. Diversi cantieri di Cssc saranno coinvolti, tra cui Jiangnan Shipyard, Dalian Heavy Industry, Wuchang Shipbuilding Industry, Guangzhou Shipbuilding International, China Shipbuilding Chengxi e Beihai Shipbuilding. Tra le tipologie di navi menzionate figurano navi portacontainer di grandi dimensioni, grandi navi portarinfuse e petroliere, navi per il trasporto di cereali, navi multiuso per carichi pesanti, petroliere MR, navi ro-ro e piccole navi portacontainer.

