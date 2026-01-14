|
Corpo Sanitario Militare Marittimo: concorso per tre guardiamarina

Per candidarsi bisogna essere laureati in medicina veterinaria o psicologia


Ci sono ancora tre giorni di tempo, fino al 17 gennaio, per partecipare al concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato al il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo. Il concorso è destinato a laureati in medicina veterinaria o in psicologia di età inferiore ai 35 anni.

Lo svolgimento del concorso prevede: a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamenti attitudinali; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale.
 

