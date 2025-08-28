|
Politiche marittime 28/08/2025

Coroglio, Capitaneria e Polizia contro l'occupazione abusiva del pubblico demanio

Operazione condotta con il supporto logistico fornito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale


 Nell'attività di contrasto agli abusi e vigilanza del territorio, la Capitaneria di Porto di Napoli è intervenuta in località Coroglio - Nisida congiuntamente a militari del ROAN e delle articolazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e della Compagnia Carabinieri di Bagnoli, con il prezioso supporto logistico fornito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

In particolare, i militari operanti hanno accertato l'abusiva occupazione di una porzione di arenile del demanio marittimo dell'ampiezza di circa 2.000 metri quadrati, mediante il posizionamento non autorizzato di più di cinquecento attrezzature balneari (lettini, ombrelloni, sedie, tavoli). Un rilevante quantitativo di queste attrezzature balneari, pronto per l'illecito utilizzo, è stato rinvenuto all'interno di alcuni locali nelle immediate vicinanze.

I soggetti responsabili dell'occupazione dell'arenile sono stati individuati e deferiti all'autorità gudiziaria, mentre tutti gli arredi balneari rinvenuti sono state rimossi e posti sotto sequestro, ripristinando lo stato dei luoghi.

