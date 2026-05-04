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04 maggio 2026, Aggiornato alle 12,50
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Infrastrutture 04/05/2026

Container terminal, PSA International acquisisce il 30% della cinese Xiamen

La struttura ha una capacità di traffico annua pari a 20 milioni di teu

(Ph: Splash247)

Nell'ambito di una gara pubblica, il gruppo terminalista di Singapore PSA International, attraverso la filiale PSA Amoy, si è aggiudicata per 2,65 miliardi di yuan (387 milioni di dollari) il 30% del capitale della società terminalista cinese Xiamen Container Terminal Group Co. (XCTG) del gruppo Xiamen International Port Co., che mantiene circa il 52% del capitale. 

L'operazione sarà definita dopo le necessarie approvazioni normative e le consuete condizioni per la chiusura. La società cinese gestisce otto container terminal nel porto di Xiamen (provincia del Fujian) per una capacità di traffico annua pari ad un totale di circa 20 milioni di teu. PSA è già presente in Cina anche a Fuzhou Port. La posizione del Fujian lungo la costa sud-orientale della Cina lo rende un punto di accesso fondamentale per i crescenti flussi commerciali, soprattutto con i mercati emergenti.
 

Tag: porti - terminal

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