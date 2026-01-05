|
05 gennaio 2026, Aggiornato alle 13,01
Armatori - Infrastrutture 05/01/2026

Container, sarà realizzato in Brasile il nuovo terminal di Hanseatic Global (gruppo Hapag-Lloyd)

La struttura verrà gestita da una joint venture specializzata nelle operazioni portuali

(Ph: Hapag-Lloyd)

Hanseatic Global Terminals (gruppo Hapag-Lloyd) ha firmato un accordo con Imetame Group per investire nel 50% delle azioni di Imetame Logística Porto, una joint venture specializzata nelle operazioni di terminal container. In base all'accordo, entrambi i partner svilupperanno e gestiranno in Brasile il nuovo terminal container "Hanseatic Global Terminals Aracruz", che fungerà da moderna struttura portuale di trasbordo e gateway.

Il terminal, situato ad Aracruz, nello stato di Espírito Santo, dovrebbe entrare in funzione entro la metà del 2028, con una capacità annua futura di circa 1,2 milioni di teu, 750 metri di banchina e attrezzature all'avanguardia per la movimentazione dei container. Con una profondità d'acqua di 17 metri, la struttura sarà adatta alla movimentazione di navi di grandi dimensioni. Imetame Group è un conglomerato brasiliano diversificato fondato nel 1980. Le parti contraenti hanno concordato di non divulgare i dettagli finanziari della transazione.
 

