11 febbraio 2026, Aggiornato alle 18,16
Armatori 09/02/2026

Consegnata a Yang Ming la prima di cinque navi dual-fuel a Gnl

La portacontainer, insieme a un'unità gemella che entrerà in flotta nel secondo trimestre del 2026, sarà inserita sulla rotta Asia-Mediterraneo

(Ph: Yang Ming)

La compagnia di navigazione Yang Ming comunica di aver tenuto nel cantiere navale HD Hyundai Heavy Industries di Ulsan, in Corea, le cerimonie di battesimo della YM Willpower e della YM Worthiness, prime due di una nuova serie di cinque portacontainer dual-fuel a Gnl della capacità di carico pari a 15.500 teu ordinate nel 2023 dalla società con sede a Taiwan.

Le navi saranno inserite sulla rotta Asia-Mediterraneo. La YM Willpower verrà impiegata nel servizio MD2 che tocca i porti di Busan, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Shekou, Singapore, Tanger Med, Valencia, Barcellona, Genova, La Spezia, Fos, Singapore e Busan. La gemella YM Worthiness sarà consegnata nel corso del secondo trimestre di quest'anno. Le due unità sono progettate nell'ambito dei programmi aziendali che mirano a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050.
 

