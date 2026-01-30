Confitarma e ForMare presentano la terza edizione del Master Executive in Shipping Management

È giunto alla terza edizione il Master Executive in Shipping Management, organizzato da Confitarma e dal suo ente di formazione ForMare: un percorso di alta formazione dedicato ai professionisti del trasporto marittimo e della filiera dello shipping, pensato per rafforzare competenze manageriali, operative e strategiche in un contesto globale sempre più complesso.

L'appuntamento del 2026 fa registrare una crescita rispetto alla scorsa edizione, coinvolgendo 27 partecipanti provenienti da 18 aziende ed enti differenti, superando il numero inizialmente previsto di 25 iscritti. Un ampliamento reso necessario dall'elevato interesse registrato e dalla qualità delle candidature pervenute, che conferma il crescente riconoscimento del Master come percorso di riferimento per il settore.

Le aziende rappresentate coprono un ampio spettro di settori armatoriali: cisterniero, passeggeri ro-ro e crociere, posacavi, rimorchiatori, agenti marittimi, tecnica navale e ispezioni, oltre a formazione e istruzione (ITS e centri formativi) e consulenza tecnica e professionale, a conferma della vocazione trasversale del Master.

La composizione della classe restituisce un quadro articolato e altamente qualificato, che include figure di direzione e coordinamento, amministrazione, finanza e controllo di gestione, area operativa e flotta, risorse umane, area legale e normativa, tecnica, sicurezza e qualità, formazione e consulenza. Un mix di competenze e livelli di seniority che favorisce un confronto continuo tra esperienze diverse e complementari.

Dal punto di vista anagrafico, il Master registra una significativa presenza di giovani professionisti under 40, affiancati da profili con maggiore esperienza. Rilevante anche la componente di genere: 12 donne su 27 partecipanti, un dato che evidenzia un progressivo riequilibrio e una riduzione del gender gap nel settore. Il Master si articola in 9 moduli per un totale di 84 lezioni, con avvio il 30 gennaio 2026 e conclusione il 18 aprile 2026.

Il primo modulo, dedicato allo scenario globale del trasporto marittimo, vede nel fine settimana gli interventi di Alessandro Panaro (SRM) ed Enrico Paglia (Banchero Costa), introducendo da subito i partecipanti alle dinamiche economiche e geopolitiche che incidono sullo shipping internazionale.

Il Master Executive Confitarma–ForMare adotta un approccio fortemente operativo, che combina lezioni frontali tenute da professionisti del settore, analisi di casi reali ed esercitazioni pratiche. L'obiettivo è fornire ai partecipanti una visione integrata delle diverse funzioni aziendali e strumenti concreti per affrontare le principali sfide giuridiche, economiche, gestionali e legate alla sostenibilità.

"È un Master molto più ricco e articolato, anche grazie alla disponibilità di docenti che provengono direttamente dal mondo del lavoro", ha sottolineato Salvatore d'Amico, presidente del Gruppo Tecnico Trasporti e Logistica internazionali, regolamentazioni, organismi internazionali e sicurezza di Confitarma. "Abbiamo scelto professionisti del "fare", perché un Master executive deve aiutare prima di tutto a essere più concreti e a lavorare meglio. Il valore aggiunto di questo percorso risiede anche nel network di alto profilo che si costruisce nel tempo, tra partecipanti e docenti".

Sulla struttura del programma è intervenuto Fabrizio Monticelli, ceo di ForMare: "Abbiamo costruito il Master seguendo una connessione logica tra tutte le materie. Si parte dallo scenario globale e dal quadro normativo internazionale, per poi entrare nel merito della gestione dell'impresa di shipping, degli asset nave e risorse umane, delle assicurazioni, della sostenibilità e della fiscalità. Non forniamo risposte preconfezionate, ma stimoliamo un ragionamento critico sulla complessità del sistema in cui operano le nostre aziende".

"Il Master Executive Confitarma–ForMare si conferma un percorso "cucito su misura" per il settore, capace di coniugare esperienza, visione strategica e concretezza operativa, con l'ambizione di formare una nuova generazione di manager pronti ad accompagnare l'evoluzione dello shipping italiano e internazionale, in piena continuità con lo spirito che anima la Confederazione da sempre", ha evidenziato Luca Sisto, direttore generale di Confitarma.