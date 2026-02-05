|
adsp napoli 1
06 febbraio 2026, Aggiornato alle 18,43
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Eventi - Logistica 05/02/2026

Confindustria Nautica presenta a Napoli il Portale Fornitori dell'America's Cup

L'associazione di settore è Strategic Marine Industry Advisory Partner dell'evento atteso nel capoluogo campano nel 2027


Si è tenuta presso la sede dell'Unione Industriali di Napoli la prima presentazione della Louis Vuitton 38th America's Cup. In tale occasione, rende noto la Federazione del Mare, è stato presentato il Portale Fornitori della Louis Vuitton America's Cup Napoli 2027, un progetto strategico che vede Confindustria Nautica impegnata in prima linea come Strategic Marine Industry Advisory Partner dell'evento. 

Con questo ruolo, Confindustria Nautica lavorerà per attivare opportunità concrete per la filiera nautica italiana, favorendo l'incontro tra l'organizzazione privata dell'America's Cup, i Team partecipanti e le imprese del territorio, in oltre 150 settori merceologici. 

"L'America's Cup 2027 a Napoli è una sfida sportiva di livello mondiale - ha dichiarato Piero Formenti, presidente Confindustria Nautica - ma soprattutto è un'occasione concreta per investire sul valore delle imprese italiane e sulla competitività della filiera nautica, grazie a un lavoro che Confindustria Nautica porta avanti con continuità e visione strategica".

Il Portale Fornitori rappresenta uno strumento operativo fondamentale per trasformare un grande evento sportivo in sviluppo industriale, occupazione e crescita tecnologica, rafforzando il legame tra industria nautica, territorio campano e sistema produttivo nazionale.
 

Tag: nautica

Articoli correlati

Tassa da 2 euro sui pacchi: il governo cerca di guadagnare tempo

Formazione, borse di Studio Caronte & Tourist a 15 neodiplomati

Fincantieri imposta a Marghera "Oceania Sonata"

Distribuzione veicoli, BYD e Automar inaugurano una partnership logistica a Gioia Tauro

Mobilità sostenibile, Alstom inaugura un nuovo hub a Napoli

Trenitalia, un miliardo di euro per 108 convogli regionali consegnati nel 2025

Zes nel Mezzogiorno, Ricci (Interporto Campano): "Uno strumento di estremo successo"

Bagnoli, al Circolo Ilva le donne protagoniste del Neapolis Underwater Festival

Trasporto intermodale, FS Logistix consolida il corridoio Duisburg-Milano