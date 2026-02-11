|
adsp napoli 1
11 febbraio 2026, Aggiornato alle 18,16
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Personaggi 11/02/2026

Confermato Stefano Messina alla guida di Assarmatori per il quadriennio 2026-2030

Rinnovata la squadra di vertice con quattro new entry nel consiglio direttivo

Nella foto, da sinistra: Vincenzo Romeo, Franco Del Giudice, Stefano Messina e Achille Onorato

Stefano Messina sarà il presidente di Assarmatori anche per il quadriennio 2026-2030. Lo ha stabilito l'Assemblea dell'Associazione armatoriale, riunitasi questa mattina nella sede di via del Babuino, a Roma. La nomina è stata approvata all'unanimità da parte degli Associati, dopo che nello scorso autunno la Commissione di Designazione – formata da Franco Del Giudice in qualità di presidente affiancato da Stefano Beduschi e Franco Ronzi – era giunta, al termine di un approfondito iter di consultazione degli stessi Associati, alla medesima conclusione. In questo senso, i lavori assembleari si sono aperti con la relazione del presidente e del Consiglio Direttivo uscenti e con un aggiornamento delle regole statutarie al fine di incrementare gli standard di efficienza ed efficacia dell'associazione.

Nella stessa sede si è poi proceduto al rinnovo del consiglio direttivo di Assarmatori. Confermati Stefano Beduschi, Gaudenzio Bonaldo Gregori, Matteo Catani, Franco Del Giudice, Mariaceleste Lauro, Luigi Merlo, Achille Onorato, Salvatore Ravenna, Vincenzo Romeo e Pasquale Russo. Entrano nell'organo di vertice, a conferma del percorso di crescita e qualificazione dell'Associazione registrato dalla fondazione nel 2018 ad oggi, Luigi Cafiero, Giacomo Gavarone, Corrado Neri e Ivanhoe Romin. Confermati i due Vicepresidenti uscenti, Achille Onorato e Vincenzo Romeo, ai quali si aggiunge Franco Del Giudice. A guidare la struttura, presso la sede di Roma e gli uffici di Genova e Bruxelles, restano il segretario Generale Alberto Rossi e il vice segretario Generale Giovanni Consoli.

"Sono gratificato per la proposta dei miei colleghi, che hanno valutato il lavoro svolto in questi anni e il posizionamento nazionale e internazionale della nostra Associazione, a partire dalla struttura che abbiamo saputo far crescere e consolidare, anche grazie ai contributi di competenze e capacità dei tanti soggetti associati che abbiamo coinvolto in questo affascinante progetto – commenta a caldo Messina – Tuttavia non abbiamo tempo per le autocelebrazioni, la rotta che abbiamo imboccato presenta ancora molte onde da affrontare. Fra i punti prioritari su cui ci concentreremo nei prossimi mesi figura la necessità di rivedere l'assurda e controproducente politica di sostenibilità ambientale dell'Unione europea, l'ulteriore opera di semplificazione dell'apparato burocratico che regola il trasporto marittimo, la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della nostra industria nell'ottica di rinsaldare la storica vocazione marittima dell'Italia".

Tag: assarmatori

Articoli correlati

Maersk ordina in Cina otto navi dual-fuel da 18.600 teu

Transizione "green" per il più gande porto peschereccio della Danimarca

Consegnata a Yang Ming la prima di cinque navi dual-fuel a Gnl

Ravenna celebra il primo consiglio generale di Confitarma del 2026

Legge semplificazione e nuove mansioni del comandante: la lente sulle criticità

Formazione, borse di Studio Caronte & Tourist a 15 neodiplomati

Portacontainer, inizia la costruzione della prima nave a metanolo dual-fuel di Italia Marittima

Maersk Line e Hapag-Lloyd attraversano di nuovo Suez con un servizio India-Mediterraneo

Portacontainer, raddoppiate le unità dual-fuel nel 2025