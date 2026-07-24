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Logistica - Politiche marittime 24/07/2026

Concorrenza, Ue apre indagine sull'annunciata fusione Saipem-Subsea7

Il rischio, spiegano a Bruxelles, è che la concentrazione proposta possa avere un impatto significativo sul settore di ingegneria e costruzione offshore


La Commissione europea ha comunicato l'avvio di un'indagine per valutare, ai sensi del Regolamento Ue sulle fusioni, la proposta di concentrazione tra Saipem e Subsea7, operazione che darebbe vita a Saipem7. Il rischio, spiegano a Bruxelles, è che la concentrazione proposta possa avere un impatto significativo sul settore di ingegneria e costruzione offshore.

L'organismo comunitario ha specificato di aver constatato in via preliminare che la concentrazione è ampiamente complementare in alcuni settori, tra cui i progetti eolici offshore e i progetti offshore convenzionali, mentre sembra che consoliderebbe ulteriormente il mercato dei servizi nel mercato dei sistemi sottomarini di ombelicali, riser e flowline (SURF) che collegano i pozzi offshore, spesso situati a migliaia di metri sotto il livello del mare, agli impianti di produzione al di sopra della superficie e che sono utilizzati anche nei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio. 

In particolare, la Commissione ha preliminarmente constatato che Saipem e Subsea7 sono due dei tre principali fornitori al mondo e l'entità risultante dalla fusione avrebbe quote di mercato e di capacità elevate in questi mercati. La Commissione ha ora 90 giorni lavorativi, fino al 26 novembre 2026, per prendere una decisione definitiva sul caso.
 

Tag: ue

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