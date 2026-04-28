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28 aprile 2026, Aggiornato alle 08,38
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Eventi - Politiche marittime 28/04/2026

Concluso "Sottocosta", il salone nautico del Medio Adriatico

Nel corso della manifestazione tenuta a Pescara, il vicepresidente di Confindustria Nautica ha fatto un bilancio dell'economia di settore


Dal 24 al 26 aprile si è tenuto a Pescara "Sottocosta", uno dei più importanti saloni nautici del Medio Adriatico, promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara, realtà che fa parte del circuito dei saloni nautici territoriali patrocinati da Confindustria Nautica. 

Nei saluti di apertura dell'edizione 2026 di "Sottocosta", riferisce la Federazione del Mare, il vicepresidente di Confindustria Nautica, Marco Monsurrò, ha tracciato le strategie dell'associazione nazionale di categoria: rafforzare la filiera, semplificare le regole e costruire un ecosistema nautico nazionale sempre più competitivo per le imprese della filiera. Dalle riforme del Codice e del Regolamento al DDL Valorizzazione Mare, fino alla creazione di una rete coordinata di eventi territoriali, prosegue l'impegno per lo sviluppo del settore e del mercato. 

"Sottocosta" si conferma così un appuntamento strategico per il Medio Adriatico e uno dei tasselli fondamentali di questo ecosistema che trova nel Salone Nautico Internazionale a Genova il suo hub globale, in un percorso fatto di sinergie, qualità e regole condivise, per continuare a dare sempre più forza alla nautica italiana.
 

Tag: nautica - convegno

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