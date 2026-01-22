|
adsp napoli 1
22 gennaio 2026, Aggiornato alle 12,58
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Politiche marittime 22/01/2026

Concessioni demaniali marittime, recuperate in Campania imposte per 3 milioni

Indagine della Guardia di Finanza di Napoli coordinata dalla procura regionale della Corte dei conti


Oltre tre milioni di euro. È l'ammontare complessivo delle imposte regionali sulle concessioni demaniali recuperate con l'indagine della Guardia di Finanza di Napoli coordinata dalla procura regionale della Corte dei conti della Campania (vice procuratori generali Gianluca Braghó e Davide Vitale).

Gli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Napoli e del Reparto Operativo Aeronavale Napoli, riferisce l'Ansa, si sono concentrati sulla regolarità delle concessioni demaniali marittime rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, consentendo di evidenziare che il versamento dell'addizionale regionale ai canoni demaniali marittimi veniva disatteso da parte della totalità degli operatori economici titolari di concessioni nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

L'Autorità di Sistema Portuale, sulla base delle risultanze investigative delle fiamme gialle, ha quindi deciso di inviare 422 avvisi di messa in mora ai concessionari inadempienti chiedendo il pagamento dell'imposta e finora sono confluiti nelle casse regionali ben 3 milioni e 132mila euro. L'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, pari a una percentuale variabile tra il 10% e il 25% del relativo canone, - spiega una nota - è stata istituita dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed è stata recepita dalla Regione Campania con la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 1972. Fino al 2024, anche alla luce della sentenza n. 131/2024 della Corte costituzionale, si era ritenuto, erroneamente, che tale imposta non fosse applicabile alle concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, diversamente da quanto avveniva per le concessioni rilasciate, ad esempio, dai Comuni, per i tratti di costa di rispettiva competenza.
 

Tag: porti - napoli

Articoli correlati

Autorità portuali, Mef e Mit approvano i bilanci di previsione

Porto di Livorno, consegnati i lavori per il potenziamento ferroviario

Crociere, per Civitavecchia nuovo record di passeggeri nel 2025

Genova ponente: "Completata la viabilità all'80%"

Per l'Interporto di Padova nuovi collegamenti con Belgio e Germania

A Ravenna scelto il progetto per l'opera in mosaico destinata al terminal crociere di Porto Corsini

La corsa ai carburanti per raggiungere le zero emissioni: LNG, ammoniaca o idrogeno?

Gas naturale liquefatto, Eni annuncia il varo della Coral North Flng

Inaugurato in Egitto il Red Sea Container Terminal