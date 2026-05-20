|
adsp napoli 1
20 maggio 2026, Aggiornato alle 16,08
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori
Contenuto sponsorizzato 20/05/2026

Con Easytrip di Grimaldi Lines il Mediterraneo è ancora più vicino

Flessibilità e prezzi vantaggiosi per chi prenota entro il 31 maggio la sua vacanza estiva


Per l'estate 2026 prendete il largo a bordo delle navi Grimaldi Lines. Ad attendervi c'è il Mar Mediterraneo, con le sue località famose in tutto il mondo e con il suo mosaico di tradizioni, colori e profumi. L'offerta Easytrip, valida per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio, consente a chi sceglie Grimaldi Lines di vivere l'esperienza della navigazione a prezzi molto vantaggiosi e con il massimo della flessibilità, su tutto l'ampio network di collegamenti offerto dalla Compagnia: un'opportunità in più per respirare quel senso di libertà che solo l'immensa distesa del mare può regalare, senza però rinunciare al servizio curato nei dettagli e al calore dell'accoglienza.

Le navi della flotta Grimaldi Lines sono infatti traghetti e cruise ferry moderni, dove gli ospiti possono trovare tutto ciò che desiderano. Regina del ponte esterno è la piscina con solarium, perfetta nella stagione estiva per un tuffo rigenerante. L'allegria dei colori invade le aree gioco dove i più piccoli possono trovare tutto il necessario per il loro divertimento. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e hanno sempre la possibilità di viaggiare in cabina insieme alle loro famiglie. Le proposte gastronomiche accompagnano tutto il viaggio, con i grandi piatti della tradizione mediterranea serviti presso i ristoranti à la carte e le soluzioni più veloci disponibili presso i self-service di bordo: tutto, inclusa la pizza home made, è realizzato esclusivamente con materie prime di grande qualità e a filiera corta.

Grimaldi Lines non è solo navigazione. Nella stagione estiva Grimaldi Lines Tour Operator propone infatti le sue speciali vacanze mediterranee con viaggio in nave e soggiorni presso strutture ricettive attentamente selezionate. Le mete sono tra le più affascinanti del Mare Nostrum: la Gallura e il Golfo dell'Asinara, Cefalù, Corfù e Lefkada in Grecia, la Costa Brava in Spagna. In evidenza sul sito www.grimaldi-touroperator.com, pacchetti in appartamento con tariffe molto vantaggiose per famiglie e gruppi di amici.

L'offerta Easytrip è valida per prenotazioni effettuate fino al 31 maggio per partenze selezionate tra il primo giugno e il 30 settembre. Prevede il 15% di sconto – esclusi diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo- sul biglietto per collegamenti selezionati per/dalla Sardegna e Sicilia e viceversa e sulle linee Spagna. Per i collegamenti da/per la Grecia, lo sconto esclude anche il supplemento cabina. La promozione è cumulabile con le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni, le partnership, gli altri codici sconto e con la tariffa residenti. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com.

Tag: grimaldi

Articoli correlati

I casi di pirateria marittima sono aumentati del 17% nel 2025

Industria marittima, ok dei cantieri navali alla "Strategia" continentale

Tariffe trasporto merci, la Cina multa nove compagnie

Women in Maritime, Federazione del Mare celebra l'International Day 2026

Rischio demolizione per le navi ex ILVA, Unione Marittimi: "In bilico 240 posti di lavoro"

L'estate di Costa Crociere è "cambia gratis"

Logistica avanzata, Leapmotor International e Grimaldi Group consolidano la partnership strategica

Decreto Carburanti-bis, Messina (Assarmatori): "Penalizza un comparto strategico per il Paese"

Emergenza Medio Oriente, ICS aggiorna i poster informativi per marittimi