|
adsp napoli 1
13 dicembre 2025, Aggiornato alle 18,02
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 11/12/2025

Comunicazione subacquea, accordo tra Fincantieri Infrastructure Opere Marittime e WSense

Prevista l'integrazione nei progetti di comune interesse considerati strategici, le soluzioni tecniche e la strumentazione di monitoraggio più avanzata del settore

Giorgio Bellipanni e Chiara Petrioli

Fincantieri, tramite la controllata Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, e WSense, scale-up specializzata nello sviluppo di tecnologie basate su protocolli di comunicazione subacquea e sistemi avanzati di monitoraggio ambientale e strutturale, hanno siglato un accordo di collaborazione - firmato dall'amministratore delegato di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Giorgio Bellipanni, e dalla ceo di WSense, Chiara Petrioli - finalizzato all'integrazione nei progetti di comune interesse considerati strategici, le soluzioni tecniche e la strumentazione più avanzate oggi disponibili nel settore.

L'intesa prevede l'adozione, nelle principali opere marittime e portuali, delle tecnologie WSense per la raccolta, in tempo reale e in continuo, di dati affidabili su diverse classi di parametri relativi al fondale e alla colonna d'acqua: intensità e direzione delle correnti, qualità e torbidità dell'acqua, biodiversità, rumore sottomarino, fino alla stabilità di elementi strutturali. Queste capacità abilitano l'Internet of Underwater Things (IoUT) e la realizzazione di sistemi avanzati di monitoraggio e early warning, fondamentali per aumentare sicurezza, predittività e controllo nelle attività portuali, come dragaggi, dighe foranee e opere di difesa.

La partnership si inserisce inoltre in un percorso condiviso di promozione della sostenibilità ambientale, attraverso strumenti progettati per monitorare l'impatto delle infrastrutture sugli ecosistemi circostanti e per supportare, grazie all'analisi dei parametri sensibili, decisioni progettuali sempre più responsabili e consapevoli.

Secondo Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, "la collaborazione con WSense rafforza ulteriormente la nostra capacità di integrare tecnologie all'avanguardia nei progetti infrastrutturali marittimi. L'applicazione dell'IoUT rappresenta un passo decisivo verso porti più sicuri, intelligenti e sostenibili. Con questo accordo consolidiamo una visione comune che coniuga innovazione, tutela dell'ambiente e competitività del sistema Paese".

Tag: fincantieri

Articoli correlati

Contributo da 2 euro sui pacchi, De Ruvo (Confetra): "Rischio boomerang per economia e consumi"

A Napoli un centro di eccellenza per formare piloti di droni. Accordo DAC-RINA

Customs Support Group individua cinque trend doganali per il 2026

Decarbonizzazione, LC3 Trasporti e Costa Crociere sperimentano camion elettrici in porto

Intesa Ue sul rinvio dell'ETS2. Confetra: "Passaggio essenziale per una transizione energetica ordinata"

Modalink, la joint venture tra Lineas e FS Logistix potenzia l'asse logistico tra Belgio e Italia

Emissioni autotrasporto, Confetra: "Bene linea italiana in Ue contro obbligo quote veicoli elettrici"

Ipotesi tassa sui passeggeri a Genova. Federlogistica: "Attenzione agli effetti indiretti"

Port fee autotrasporto, Fita Cna e Fai siglano intesa con 70 spedizionieri di Napoli e Salerno