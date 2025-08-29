|
adsp napoli 1
30 agosto 2025, Aggiornato alle 15,18
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Politiche marittime 29/08/2025

Comparto cisterniero, Confitarma annuncia il Decreto sull'addestramento avanzato

Soddisfazione da parte dell'organizzazione armatoriale per l'atto legislativo promosso dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto


Un passo avanti per il settore: ne è convinta Confitarma che esprime il proprio apprezzamento per la pubblicazione del decreto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 31 luglio 2025 che disciplina il conseguimento dell'addestramento avanzato per i marittimi che imbarcano su navi petroliere e chimichiere.

Il provvedimento, di fondamentale importanza per i marittimi italiani del comparto cisterniero e per le loro aziende, consente a tali lavoratori di acquisire l'addestramento avanzato anche in assenza del previsto periodo di navigazione effettiva su navi che trasportino entrambi i tipi di prodotti, risolvendo in maniera soddisfacente e conforme alla normativa internazionale i rilievi sollevati da EMSA.

Confitarma sottolinea come il Comando Generale abbia da subito colto la complessità e la delicatezza della materia, accogliendo i suggerimenti presentati ai fini della risoluzione della problematica dalla Confederazione congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali di settore e al Fondo Nazionale Marittimi.

«Accogliamo con soddisfazione questo decreto, che rappresenta un passo avanti concreto e pragmatico a tutela delle imprese e dei lavoratori del comparto cisterniero – dichiara il direttore generale di Confitarma, Luca Sisto – È la dimostrazione che il dialogo costruttivo tra Amministrazione, mondo armatoriale e rappresentanze sindacali può portare a risultati efficaci e immediatamente utili per il sistema marittimo italiano».

Confitarma richiama, inoltre, l'attenzione sull'importanza dell'attività svolta in seno al gruppo di lavoro permanente sull'addestramento del personale marittimo che, nei due anni dalla sua costituzione, si è confermato un prezioso luogo di confronto fra Associazioni di rappresentanza e amministrazione e che ha introdotto alcune importanti semplificazioni in materia.

«Tanto c'è ancora da fare sulla via della semplificazione amministrativa. Il confronto fra amministrazione e stakeholders è lo strumento fondamentale per dare ulteriore slancio al percorso semplificazione e sburocratizzazione che riguarda sia il lavoro marittimo, sia il regime amministrativo della nave, necessario per salvaguardare e rilanciare la competitività dell'industria armatoriale nazionale» conclude Sisto.

Tag: confitarma - lavoro

Articoli correlati

Oceano Pacifico, nuova sede Imo nelle isole Figi

Guardia Costiera organizza a Roma tre forum internazionali

Coroglio, Capitaneria e Polizia contro l'occupazione abusiva del pubblico demanio

Approda a Ravenna la campagna di assunzioni GNV

Grimaldi prende in consegna la "Grande Shanghai"

Siria, Cma Cgm espanderà il porto di Latakia con 200 milioni

Porto di Trieste, Grimaldi: "Maggiore concorrenza e un'opportunità per l'Italia e l'Europa"

Avaria in navigazione per "MSC World Europa": la nave diretta a Napoli

Sicilia Occidentale, Tar fissa udienza per richiesta sospensiva del commissario straordinario