Combustibili navali, Singapore stabilisce un nuovo record per i quantitativi erogati

Le sole vendite del gas naturale liquefatto sono aumentate del 23 per cento

Oltre al consueto primato mondiale per la movimentazione dei container, il porto di Singapore ha stabilito nel 2025 un nuovo record anche per il quantitativo di combustibili navali erogati nello scalo che ha raggiunto le 56,77 milioni di tonnellate (+3,4%).  

La Maritime and Port Authority of Singapore (Mpa) informa che il volume complessivo è costituito principalmente da 28,8 milioni di tonnellata di carburante LSFO a basso tenore di zolfo (-2,5%), seguito da 21,7 milioni di tonnellate di marine fuel oil (+7,8%) e da 4,2 milioni di tonnellate di gasolio marino LSMGO a basso contenuto di zolfo (+13,2%).

Le vendite di Gnl sono aumentate del 23% nel 2025, con volumi medi giornalieri di circa 1.600 tonnellate, rispetto alle circa 1.300 tonnellate al giorno del 2024. Le vendite complessive di carburante alternativo sono state di 1,95 milioni di tonnellate, rispetto a 1,35 milioni di tonnellate dell'anno precedente.
 

