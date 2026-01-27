|
adsp napoli 1
31 gennaio 2026, Aggiornato alle 18,15
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Politiche marittime 27/01/2026

Cold ironing, Assarmatori: "Bene decreto del Mit per agevolazioni su energia usata in porto"

Il presidente dell'organizzazione armatoriale ricorda che la maggior parte del naviglio è già pronto per "attaccare la spina"


Assarmatori accoglie con soddisfazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, a valle della luce verde ricevuta dalla Commissione europea, prevede un'agevolazione sugli oneri generali di sistema per l'energia elettrica utilizzata dalle navi ferme in porto. "Si tratta - dice il presidente di Assarmatori, Stefano Messina - di un passaggio fondamentale per far sì che l'elettrificazione delle banchine sia concretamente utilizzabile per fornire energia alle unità in sosta negli scali, senza che questo comporti un aggravio di costi per gli armatori. Assarmatori ha fornito al Mit, nella fase di preparazione del Decreto, il suo contributo di competenza, esperienza e capillare rappresentatività nei porti, con l'obbiettivo di rendere sempre più sostenibile il trasporto marittimo".

La maggior parte del naviglio - prosegue Messina - è già pronto per ‘attaccare la spina': mancano ancora alcuni passaggi, come il completamento dell'infrastrutturazione e la successiva messa a gara, ma il traguardo oggi è senza dubbio più vicino. Parallelamente, resta aperto il nodo relativo a quelle unità per le quali, nonostante siano state equipaggiate per attingere l'energia da terra, si continua a pagare l'ETS visto che al momento la rete non è pronta".

Tag: armatori

Articoli correlati

Tassazione marittimi, Confitarma: "Occupazione a rischio per posizione Agenzia delle Entrate"

Laura DiBella nominata presidente della Federal Maritime Commission

Confitarma e ForMare presentano la terza edizione del Master Executive in Shipping Management

Stati di bandiera, ICS pubblica il report sulle performance

Grandi Navi Veloci prende in consegna "Gnv Aurora"

Corsica Sardinia ne cerca 150 tra Macchina, Camera e Cucina

Costa Crociere amplifica le meraviglie del mare

Port fee in Campania, si torna a discutere dell'indennizzo logistico

Benessere mentale dei marittimi, un fattore di sicurezza: lo studio