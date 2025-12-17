|
Cold ironing, a Savona le banchine crociere elettrificate entro marzo 2026

È la scadenza indicata dall'AdSP del Mar Ligure Occidentale in occasione dello sbarco nel porto ligure del nuovo dispositivo AMP Mobile PowerMove


Sarà completata entro il primo trimestre 2026 l'elettrificazione delle banchine del terminal crociere di Savona, rendendo in tal modo operativo il sistema in coerenza con le scadenze fissate dall'Unione Europea per la transizione energetica e gli investimenti del Pnrr. 

È la scadenza indicata dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in occasione dello sbarco nel porto ligure del nuovo dispositivo AMP Mobile PowerMove, elemento fondamentale del sistema di elettrificazione (cold ironing) delle banchine che sarà dedicato al traffico passeggeri. 

Si tratta di un impianto elettromeccanico su ruote del peso di circa 28 tonnellate, dotato di una gru telescopica di circa 10 metri, progettato per gestire i cavi di alimentazione delle navi da crociera fino a 20 MVA a 11 kV. L'opera del valore di 10,1 milioni garantirà alle unità ormeggiate tutta l'energia necessaria direttamente da terra, senza ricorrere ai generatori di bordo.
 

