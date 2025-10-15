|
Cma Cgm ordinerà in India sei portacontainer Gnl Dual fuel

Il gruppo francese punta a raggiungere l'obiettivo di emissioni nette di carbonio (Net Zero Carbon) entro il 2050


Il gruppo Cma Cgm annuncia di aver firmato una lettera d'intenti per sei portacontainer all'avanguardia alimentate a Gnl, che saranno costruite presso il Cochin Shipyard Limited, in India. Questa mossa strategica rende la società armatoriale francese il primo grande vettore straniero a commissionare navi a Gnl da un cantiere navale indiano. Tutte e sei le navi saranno registrate sotto bandiera indiana.

Le nuove unità, ciascuna con una capacità di 1.700 teu, confermano l'impegno di Cma Cgm verso un trasporto marittimo più sostenibile, poiché, oltre ad essere alimentate a gas naturale liquefatto, sono pronte anche per carburanti a basse emissioni di carbonio, riducendo significativamente le emissioni di gas serra e in linea con l'ambizione del gruppo di raggiungere l'obiettivo di emissioni nette di carbonio (Net Zero Carbon) entro il 2050. Il progetto presso il cantiere navale di Cochin sarà gestito anche con la collaborazione tecnica del costruttore navale coreano HD Hyundai Heavy Industries.

