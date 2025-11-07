|
adsp napoli 1
07 novembre 2025, Aggiornato alle 09,25
Armatori 06/11/2025

Cma Cgm, dal 2026 dieci mega portacontainer a doppio combustibile

La compagnia armatoriale rende noto che le nuove navi saranno registrate sotto bandiera francese

(Ph: Cma Cgm)

In occasione della ventesima edizione delle Assises de l'Économie de la Mer, Rodolphe Saadé, presidente e ad del gruppo Cma Cgm, ha annunciato l'ingresso nella flotta e la registrazione sotto bandiera francese di dieci navi a doppio combustibile a Gas Naturale Liquefatto, ciascuna con una notevole capacità di 24.212 teu, tra le più grandi e più efficienti dal punto di vista energetico al mondo. 

Le portacontainer, che saranno consegnate gradualmente a partire dal 2026, serviranno due importanti porti francesi, Le Havre e Dunkerque, sulla rotta Asia-Nord Europa, "rafforzando la presenza di Cma Cgm in Francia – spiega Saadé - in un momento in cui il mare gioca un ruolo sempre più strategico nelle dinamiche economiche e geopolitiche globali". La compagnia ha reclutato altri 135 marittimi francesi per gestire queste nuove navi, formati in particolare presso l'Accademia marittima nazionale francese (Ensm).

