CLIA sceglie Alicante: si terrà in Spagna il summit europeo delle crociere 2027

Appuntamento in Spagna il prossimo anno con i massimi rappresentanti della crocieristica globale. CLIA, associazione che riunisce tutte le principali compagnie crocieristiche del mondo, ha infatti annunciato che l'European Summit del prossimo anno si svolgerà ad Alicante, appunto nel paese iberico, dall'8 all'11 marzo 2027. Il principale appuntamento europeo dedicato al settore delle crociere riunirà leader delle compagnie, istituzioni europee e internazionali, membri degli esecutivi continentali, autorità portuali, stakeholder del settore marittimo e del turismo provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo.

«Da secoli il Mediterraneo unisce persone, culture e commerci. Alicante incarna questa tradizione, guardando allo stesso tempo al futuro e alle opportunità che si prospettano, ed è il luogo ideale per riunire i leader di tutta Europa e per discutere del futuro del turismo, della crescita del comparto marittimo e della gestione sostenibile e responsabile delle destinazioni», ha dichiarato Bud Darr, presidente e ceo di CLIA.

Situata lungo uno dei principali corridoi marittimi europei, ad una solida tradizione marinara Alicante aggiunge un crescente ruolo come destinazione crocieristica, confermato dall'ammodernamento del terminal completato nel 2025 con un investimento di 2 milioni di euro. Il successo della Costa Blanca nasce dalla collaborazione tra compagnie, amministrazioni locali, operatori turistici, imprese e autorità portuali: un modello di come la cooperazione tra porti, istituzioni e settore crocieristico possa generare valore nel lungo periodo, in una fase in cui le destinazioni europee cercano un equilibrio tra opportunità economiche, esigenze delle comunità e una domanda turistica in crescita.

L'annuncio arriva in un momento di solidità per il comparto: nel 2024 il turismo crocieristico ha generato in Europa oltre 64 miliardi di euro di impatto economico complessivo, 445.000 posti di lavoro e un contributo di 28 miliardi di euro al PIL europeo, con la Spagna tra le prime destinazioni crocieristiche e i principali mercati di provenienza del continente.

Il Summit, ospitato presso l'Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), sarà sostenuto da un'ampia partnership guidata dall'Autorità Portuale, insieme agli stakeholder del territorio. «Siamo orgogliosi di accogliere il CLIA European Summit ad Alicante — ha dichiarato Luis Rodríguez González, Presidente dell'Autorità Portuale di Alicante —l'occasione per far conoscere il patrimonio marittimo, l'ospitalità e lo spirito di collaborazione della Costa Blanca ai leader del turismo e del mare, in una regione che ha scelto la strada dell'innovazione e della crescita sostenibile».

Accanto alle sessioni istituzionali — keynote, forum esecutivi, sessioni di policy e panel dedicati al futuro della crocieristica, dell'innovazione marittima, della gestione delle destinazioni e della crescita economica in Europa e nel mondo — il programma prevede una serie di appuntamenti dedicati alla cultura, la cucina e le tradizioni del territorio, dal Welcome Reception alla CLIA Diamond Dinner, fino all'ormai iconica Taste of Alicante Reception. Ulteriori dettagli su relatori, registrazioni, opportunità di sponsorizzazione e programma saranno annunciati nei prossimi mesi.