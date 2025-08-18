|
adsp napoli 1
18 agosto 2025, Aggiornato alle 13,42
Infrastrutture 18/08/2025

Civitavecchia: l'AdSP risarcirà Fincosit, ma con meno dell'1% di quanto richiesto

Lo ha stabilito la Corte di Appello di Roma con una sentenza pubblicata poco prima di Ferragosto


La Corte di Appello di Roma, con una sentenza pubblica poco prima di Ferragosto e relativa al contenzioso avviato da Grandi Lavori Fincosit per il riconoscimento di risarcimenti per il primo lotto delle opere strategiche del porto di Civitavecchia, ha ridotto ulteriormente la cifra che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale dovrà corrispondere e che sarà pari a meno dell'1% rispetto alla richiesta originaria.

L'AdSP ha sottolineato che la causa trae origine da opere e rapporti contrattuali risalenti negli anni e ha visto la controparte avanzare una pretesa risarcitoria complessiva pari a 209,8 milioni di euro. In primo grado il tribunale aveva già accolto solo in minima parte le richieste di GLF, condannando l'AdSP al pagamento di circa 1,7 milioni oltre interessi, importo già di gran lunga inferiore alle somme originariamente domandate. Con la decisione odierna, la Corte di Appello ha accolto parzialmente il primo e il settimo motivo di appello proposti da GLF, ma ha anche accolto il primo motivo di appello incidentale proposto dall'Autorità di Sistema Portuale, determinando così una riduzione ulteriore del 20% dell'importo liquidato in primo grado. La somma complessivamente dovuta dall'AdSP si attesta dunque a poco meno di 1,5 milioni oltre interessi.

