06 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,46
Eventi - Politiche marittime 06/10/2025

Civitavecchia, cambio al vertice della Direzione Marittima del Lazio

Il capitano di vascello Cosimo Nicastro sostituisce il pari grado Michele Castaldo

Da sinistra: Cosimo Nicastro e Michele Castaldo

Si è svolta nei giorni scorsi a Civitavecchia, presso il Forte Michelangelo, la cerimonia del passaggio di consegne del comando della Direzione Marittima del Lazio, comando regionale della Guardia Costiera. Al capitano di vascello Michele Castaldo, destinato ad assumere il comando del 4° reparto – Mezzi aerei, navali e terrestri del Comando Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, è subentrato il capitano di vascello Cosimo Nicastro il quale lascia l'incarico di capo ufficio comunicazione dello stesso comando generale.

Si conclude così il mandato di Castaldo a Civitavecchia, sotto la sua direzione, i tre compartimenti marittimi di Civitavecchia, Roma-Fiumicino e Gaeta e i 16 Uffici marittimi, dislocati sul territorio regionale, hanno garantito sui 361 km di litorale di giurisdizione compresi nei 22 comuni costieri nelle Province di Viterbo, Roma e Latina, la sicurezza della vita umana in mare e della navigazione, la tutela ambientale e gli altri compiti d'istituto
 

