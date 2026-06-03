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Armatori - Personaggi 03/06/2026

Chen Lichtenstein nominato presidente e amministratore delegato di ZIM

Il manager israeliano è chiamato a sostituire nell'incarico il dimissionario Eli Glickman

Chen Lichtenstein (Ph: Syngenta Group)

Il consigliere d'amministrazione di Teva Pharmaceuticals, Chen Lichtenstein, è stato nominato presidente e amministratore delegato della compagnia israeliana di trasporti marittimi ZIM. La nomina di Lichtenstein, in sostituzione del dimissionario Eli Glickman, avrà effetto dal prossimo primo luglio quando entrerà anche a far parte del Cda della compagnia. Il contratto tra ZIM e il manager dovrà però essere sottoposto all'approvazione degli azionisti, come previsto dalla legge israeliana.

Dal 2020 al 2023, Lichtenstein è stato direttore finanziario della Syngenta Group, azienda di tecnologia agricola, e dal 2014 al 2020 presidente e amministratore delegato di Adama Ltd., società attiva nel segmento degli agrofarmaci.
 

Tag: zim

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