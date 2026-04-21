Caronte & Tourist lancia il nuovo sito web

Nasce il nuovo sito del Gruppo Caronte & Tourist, completamente ridisegnato per offrire un'esperienza di navigazione online, semplice, intuitiva e personalizzata. La nuova piattaforma è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato gli amministratori delegati di Caronte & Tourist, Pietro Franza e Lorenzo Matacena, l'ad di Caronte & Tourist Isole Minori, Vincenzo Franza, Il responsabile del Personale e della Comunicazione, Tiziano Minuti, la responsabile Marketing, Sara Milia, il responsabile commerciale Giuseppe Marchetta.

"Quando abbiamo concepito il nostro payoff Per Mare, verso ciò che conta, abbiamo riassunto tutto quello che stavamo facendo: mettere il cliente e i suoi bisogni al centro di ogni aggiornamento, di ogni nuova infrastruttura, di ogni scelta commerciale. Il nuovo sito è lo sbocco naturale di questo impegno. Abbiamo messo la nostra esperienza a servizio dei bisogni di comunità", ha introdotto così Tiziano Minuti.

Disegnato e sviluppato da IM*MEDIA, agenzia che accompagna il Gruppo nel suo percorso di comunicazione e di evoluzione digitale dal 2017. Il sito propone oggi un'interfaccia moderna e intuitiva, consente di accedere a tutte le informazioni utili: orari sempre aggiornati, partenze in tempo reale, news, assistenza guidata, FAQ e avvisi. Una sezione dedicata, Orizzonte Ambiente, racconta l'impegno del Gruppo in materia di sostenibilità e il legame con le comunità del territorio.

"Il sito è parte del viaggio – così Sara Milia ha delineato il concept e i vari aspetti tecnici del sito. - La piattaforma è responsive e multilingua, con una navigazione intuitiva che garantisce un accesso immediato alle informazioni grazie a un menu verticale, presente per ciascuna destinazione in cui opera il Gruppo. Ampio spazio è dedicato ai contenuti editoriali anche attraverso il social wall. Gli utenti possono inoltre creare e stampare card orari personalizzate in base a itinerari e date di viaggio di preferenza per le Isole Minori. Particolare attenzione è riservata all'accessibilità, grazie al widget che consente di adattare la navigazione on line alle proprie esigenze".

Un'esperienza ancora più immersiva sarà dedicata ai clienti iscritti al piano fidelity Navigo Per Te che oggi conta oltre 80.000 iscritti, che potranno velocemente riacquistare il proprio biglietto, risalire al proprio saldo miglia e accedere a tutte le informazioni personalizzate. Attivo dal dicembre 2023 il piano fedeltà di C&T è stato pensato per chi utilizza regolarmente il traghettamento nello Stretto, con particolare attenzione ai residenti in Sicilia e nell'area metropolitana dello Stretto e ai nuclei familiari con reddito contenuto.

"Navigo Per Te" infatti prevede, oltre ad un catalogo ove poter riscattare le miglia accumulate, una serie di benefit e bonus "una tantum" (5% di sconto sul web, regalo di compleanno, bonus secondo acquisto, etc…) e l'accesso al network "partner" , anche una scontistica progressiva per viaggiatori frequenti (dal 25% al 48%) articolata su tre livelli: Base, Oro (con accesso diretto per i residenti in Sicilia e nell'area metropolitana dello Stretto) e Platino. Il programma, solo nel 2025, ha generato oltre 1,5 milioni di euro in sconti (pari a 27.648 biglietti gratuiti rilasciati ai pendolari) e più di 79.000 benefit e bonus; nello stesso anno sono stati inoltre rilasciati circa 3.000 biglietti agevolati, per persone e famiglie con ISEE contenuto una formula che consente ogni mese un biglietto andata e ritorno entro 3 giorni con sconto del 59%, pari a poco più di 10 euro a transito.

"Tre anni fa abbiamo capito di dover modificare la nostra rotta e siamo passati da un approccio incentrato sul servizio operativo a uno cliente-centrico. – ha spiegato Giuseppe Marchetta – Ci siamo concentrati su un sistema di agevolazioni che "premiassero" i diversi target di clienti che utilizzano le nostre linee, garantendo sconti e agevolazioni sull'acquisto dei titoli di viaggio con benefici crescenti per chi viaggia con maggiore frequenza. Oggi, con il lancio del nuovo carontetourist.it abbiamo terminato la prima parte di un cammino che, auspichiamo, ci porterà in futuro ad una proposizione sempre più cucita sulle esigenze di ogni singolo passeggero. Navigo Per Te ha registrato in poco più di due anni oltre 80mila iscritti, un risultato più imponente di quanto potessimo augurarci e che ci consente di guardare con ottimismo al futuro poiché significa che abbiamo saputo ascoltare opportunamente il bisogno dei nostri clienti e trasformarli in un'iniziativa utile e apprezzata".

La conferenza stampa è stata anche l'occasione per fare il punto sulla logica che presiede le tariffe del Gruppo, un tema su cui, come sottolineato dai vertici aziendali, "si è a lungo speculato".

"La nostra è un'azienda che sullo Stretto opera in regime di libero mercato, senza alcun contributo pubblico. Ciò significa che ogni costo — dal personale alla manutenzione, dal rinnovo della flotta alle infrastrutture, fino alle scontistiche poc'anzi illustrate — è interamente a nostro carico, al fine di garantire un servizio continuo, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con tempi di attesa ridotti al minimo", ha spiegato Lorenzo Matacena. "Il contesto degli ultimi anni è stato particolarmente complesso: le tensioni geopolitiche e l'intensificarsi delle politiche ambientali europee — come ETS e Fuel EU Maritime — hanno determinato un significativo incremento dei costi del carburante. Per gestire questa variabile senza trasferirla in modo imprevedibile sui clienti, già dal 2024 abbiamo introdotto un meccanismo di adeguamento mensile automatico tramite addizionale carburante: la tariffa resta fissa, mentre l'addizionale riflette fedelmente l'andamento medio del combustibile.

"A oggi, anche a seguito dei recenti rialzi legati alla guerra in Medio Oriente, l'impatto è stato contenuto: per un viaggio di andata e ritorno in auto si registra un aumento di circa 1,60 euro. Qualora i prezzi dovessero diminuire — come auspichiamo — l'adeguamento sarà immediato già dal mese successivo", ha aggiunto l'amministratore delegato. "Diversa è la situazione per i collegamenti con le Isole Minori, dove il Gruppo opera nell'ambito di un servizio pubblico regolato da contratti statali e regionali. In questo caso, l'aumento del costo del combustibile potrebbe riflettersi sulle tariffe applicate alla clientela oppure comportare una riduzione dei servizi. Al momento, siamo in attesa di indicazioni precise", ha concluso Vincenzo Franza.