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Eventi - Logistica 22/04/2026

Cargo aereo, i vincitori del Quality Award Italy 2025

L'iniziativa è dedicata alla valorizzazione di compagnie aeree, GSA e handler che si sono distinti per la qualità del servizio reso nel corso dell'ultimo anno


Nell'ambito dell'annuale Convegno Osservatorio Cargo, tenuto a Volandia (museo del volo adiacente a Milano Malpensa), si è svolta la cerimonia di premiazione dei Quality Award Italy 2025, il tradizionale appuntamento associativo di ANAMA - Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, affiliata a Fedespedi - che quest'anno è stato organizzato con la main sponsorship di SEA – Milan Airports.

L'iniziativa è dedicata alla valorizzazione di compagnie aeree, GSA e handler che si sono distinti per la qualità del     servizio reso nel corso dell'ultimo anno, e si svolge alla presenza dei principali rappresentanti del settore del cargo aereo.

Il presidente ANAMA, Alessandro Albertini ha commentato: "I Quality Award Italy rappresentano un momento di riconoscimento della qualità, della professionalità e della resilienza che il cargo aereo italiano continua a garantire anche in uno scenario globale complesso. Questa edizione ha per me un valore particolare, segnando l'ultimo anno del mio mandato alla guida di ANAMA. La forte partecipazione della filiera conferma il valore di una community coesa e consapevole del proprio ruolo strategico. In un contesto internazionale instabile, il cargo aereo ha dimostrato affidabilità e centralità per la competitività del Paese. Il supporto di SEA – Aeroporti di Milano testimonia una visione condivisa sul futuro del settore. ANAMA continuerà a essere un punto di riferimento autorevole per imprese e istituzioni".

Questi i vincitori dei Quality Award Italy 2025

Quality Overall Performance
Turkish Airlines

Best Capacity Provider – Belly
United Airlines

Freight Forwarder Overall Satisfaction
Emirates Cargo
Cargolux
Qatar Airways Cargo

Best Capacity Provider
Cargolux
Qatar Airways Cargo
Emirates Cargo

Best Digital Interface
Air France-KLM
Lufthansa Cargo
Cargolux

Best Sustainability Program
Air France-KLM
Lufthansa Cargo
Cargolux

Best Customer Service GSA
ECS Group                                                
Airlogistics                                                                      
World Air

Best Handling Agent in Airport
Alha    
Beta Trans
BCUBE

Best Handling Agent off Airport
Alha            
Freschi & Schiavoni                                                                                                                              
Beta Trans     

Il Premio alla carriera Marina Marzani, istituito nel 2021 in memoria di Marina Marzani, past president ANAMA scomparsa prematuramente, è stato assegnato a Leonardo Baldi, amministratore delegato di JAS.

Tag: cargo aereo - convegni - premi

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