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Logistica 20/05/2026

Cargo aereo, Enac e Confetra firmano protocollo per lo sviluppo del settore

Tra le priorità: l'introduzione della Carta dei Servizi Merci, il potenziamento dei poli logistici e l'applicazione dell'Airport Cargo Community System

Pierluigi Di Palma e Carlo De Ruvo

Promuovere lo sviluppo e la competitività del cargo aereo in Italia, attraverso interventi mirati su qualità dei servizi, digitalizzazione, infrastrutture e sostenibilità: è l'obiettivo del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e dal presidente di Confetra Carlo De Ruvo. Il documento si inserisce nel quadro delle iniziative finalizzate al rafforzamento del sistema logistico nazionale, riconoscendo al cargo aereo un ruolo strategico per il commercio internazionale. In base ai dati più recenti, circa il 29% dell'export italiano verso Paesi extra Ue, in termini di valore, è trasportato per via aerea.

L'accordo definisce una serie di azioni prioritarie:
• introduzione della Carta dei Servizi Merci per gli aeroporti con traffico superiore a 100.000 tonnellate annue, con individuazione di indicatori di qualità e sistemi di monitoraggio delle performance; uno strumento indispensabile per stabilire livello di qualità di servizio minimi per perseguire una politica volta al miglioramento continuo;
• promozione della digitalizzazione dei processi logistici, anche mediante lo sviluppo di piattaforme integrate di gestione (Airport Cargo Community System) e l'adozione di tecnologie innovative; 
• potenziamento della capacità infrastrutturale del sistema aeroportuale, con interventi su poli logistici, handling e integrazione intermodale; 
• applicazione della metodologia ICAO del Balanced Approach per la gestione sostenibile dell'impatto acustico. 

L'intesa interviene in un contesto in cui il traffico cargo nazionale risulta ancora sottodimensionato rispetto al suo potenziale: nel 2025 il settore è cresciuto del 2% a fronte di una crescita del 5% del traffico passeggeri. Inoltre, una quota significativa delle merci italiane transita attraverso aeroporti di altri Paesi europei, evidenziando margini di miglioramento per l'efficienza del sistema nazionale.

Per l'attuazione del Protocollo sarà istituito un Tavolo Tecnico congiunto, incaricato di coordinare le attività previste e monitorarne lo stato di avanzamento. Tra gli obiettivi operativi la definizione della Carta dei Servizi Merci e la redazione di un documento strategico sullo sviluppo del cargo aereo. Il Protocollo prevede inoltre il coinvolgimento degli operatori della filiera – tra cui spedizionieri, handler e corrieri espressi – rappresentati dalle associazioni aderenti a Confetra: Aicai, Anama e Assohandlers. 
 

Tag: Confetra - cargo aereo

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